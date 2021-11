En el món de l’esport sempre és un plaer aconseguir una victòria. Més si cap quan eixe triomf té un significant important, sobretot si és un títol. Tant es val si la categoria és baixa, qualsevol esportista vol guanyar i ahir el somriure que dibuixaren les cares de Julio Palau i Guillermo no va fer més que confirmar esta cita. La III Copa 2 Caixa Popular d’escala i corda va concloure ahir amb esta parella com a campiona. El 60 per 40 fixat al lluminós del trinquet de Vilamarxant dicta sentència en la consecució d’una competició on Lostado i Héctor es van quedar a un pas de la glòria.

La victòria va estar fonamentada en les intencions de Julio Palau a cada colp i en l’encanonada que ofereix la dreta de Guillermo. El mitger del Puig és un prodigi en què a potència es refereix. La facilitat amb la qual imprimeix una força bestial a les seues pilotades és digna de competir amb els grans. Llàstima que l’eficàcia no siga perfecta, ja que el poder de Guillermo no ha d’envejar al de cap jugador de primera línia. És un factor diferencial que si està encertat és complicat de parar. Tal és la facilitat del mitger que juga amb les muralles com si fora un ‘pinball’. SI tot això és junta amb un pilotari complet com Julio Palau, la fórmula és garantia d’èxit. El jugador d’Alginet ha crescut molt des que caiguera a la final de l’edició passada. El rest buscava que la pilota fora menys plana i ho va aconseguir. La partida es va trencar amb iguals a 30. La seguretat de Lostado i Héctor es va veure truncada amb una irregularitat al colp no mostrada abans. Això va donar vida a la parella finalment campiona per a sumar un parcial de quatre jocs (45-30), inclòs voltejant un val i net en contra. En cas contrari, la irregularitat de Julio Palau i Guillermo va fer queabans només sumaren des del dau fins al 30 iguals. Després de respondre des del rest, els blaus van tornar a encadenar dos tantejos seguits per a deixar la victòria encarrilada. El triomf és més que el títol aconseguit, ja que Guillermo va obtenir el premi de participar en el XV Trofeu Mestres - Ciutat de València d’escala i corda a la punta de l’equip de Puchol II i Félix. Guillermo s’estrenarà el pròxim dimarts al trinquet de Pelayo davant l’equip de Giner, Nacho i Hilari.