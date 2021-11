No hi hagué sorpresa a les tornades de semifinals de Primera del Campionat Interpobles de galotxa carrer Trofeu Edicom 2021. Tampoc no s'esperaven. Montserrat i Marquesat havien fet bona part dels deures a l'anada i el cap de setmana certificaren la seua presència, un any més, a la gran final, que enguany es celebrarà al carrer de pilota d'Albalat dels Sorells.

De fet, la partida Lanzadera Montserrat-Bar Valencia Quart A no es va jugar. Amb un 15-70 com a resultat final a l'anada a les Valls, el tricampió tragué el seu bitllet per a buscar el 'pòquer'. Per la seua banda, l'Ovocity Marquesat va ratificar la superioritat mostrada al carrer de Faura, on la pluja suspengué la partida d'anada amb 20-45, i s'imposà a Alfarp per 70-15.

D'aquesta manera, dos vells coneguts es tornaran a veure les cares en la lluita per conquistar una nova edició del Trofeu Edicom, bé per a sumar la quarta seguida en el cas dels de Montserrat, bé per a reviure els èxits aconseguit el 2015 i el 2016 en el cas dels d'Alfarp.

Juvenil

Lanzadera Montserrat i Ovocity Marquesat també s'amidaran a la final de la categoria Juvenil. Els primers es desferen amb solvència de l'Autos Meliana A amb un 5-50 a l'Horta Nord i un 50-0 a la tornada. Els segons aconseguiren alçar el 50-40 en contra davant Carnisseria Amalia Quart i s'imposaren a la tornada per 50-5.

Segona

La final de Segona encara ha de conéixer un dels dos candidats al títol. L'equip B de l'Ovocity Marquesat no pogué seguir el camí dels seniors i els juvenils i serà el Profisco 2000 Borbotó A el primer finalista, ja que s'apuntà el triomf tant a l'anada (45-70) com a la tornada (70-30). El seu rival ha d'eixir de l'eliminatòria Gallo Oro Massalfassar B-Albuixech A, que ha de jugar encara la tornada. A Massalfassar el marcador va ser 35-70.

Tercera

Xirivella i Foios jugaran la final de la Tercera categoria. RBN Informática Xirivella A va deixar fora a Lanzadera Montserrat B després de remuntar el 70-65 de l'anada. Per la seua banda, Inmobiliaria Palanca Foios, que també havia perdut la primera partida davant Profisco 2000 Borbotó C per 70-30, s'apuntà la segona per 70-0.

Quarta

A Quarta categoria no hi hagué remuntades. Els dos equips finalistes, vencedors a les partides d'anada, s'adjudicaren també les de tornada. Albuixech C repetí el 70-30 a casa i s'imposà al Profisco 2000 Borbotó D també a domicili. Mentrestant, Caixa Popular Foios C, que duia un 60-70 d'avantatge, guanyà 70-30 a l'Ovocity Marquesat C.

Curtes A

Petrés A es classificà per a la final després de deixar fora al Massalfassar G. Els del Camp de Morvedre, que havien guanyat l'anada per 50-70, repetiren triomf a sa casa per 70-65. L'altre finalista havia d'eixir de l'eliminatòria Massalfassar F-Eléctrica de Vinalesa A (40-70 a l'anada).

Curtes B

Els dos equips de Meliana quedaren privats de les finals de Curtes B. Gestoria Polo Náquera superà al Caixa Popular Meliana D a les dos partides (70-5 i 30-70), mentre que l'Ovocity Marquesat E remuntà la seua eliminatòria davant el Meliana E (70-60 i 70-30).

Femenina

A la categoria Femenina novament serà l'Ovocity Marquesat un dels clubs protagonistes. Les d'Alfarp superaren al Tapizados Calse Moixent C tant a l'anada (15-70) com a la tornada (70-50). El seu rival serà l'Ajuntament de Massalfassar, que també obtingué un doble triomf davant l'Estudi Martí Borbotó B (65-70 a l'anada i 70-30 a la tornada).

Les huit finals es celebraran els dies 11 i 12 de desembre. Les partides de badana es jugaran al carrer dels Magraners, mentre que les de vaqueta es disputaran al carrer de pilota d'Albalat dels Sorells.