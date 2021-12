El mes de desembre és temps d’ajuntar-se en els més propers. La fraternitat que es viu en estes dades bé acompanyada de regals i reunions amistoses. La pilota no escapa d’esta idiosincràsia de l’època i com cada any junta les dues modalitats professionals en una mateixa competició. El V Trofeu Mixt MasyMas dona el tret d’eixida el pròxim dilluns. Una oportunitat única perquè els aficionats puguen gaudir del millor raspall i la millor escala i corda en jornades unificades en un trinquet.

Xeraco serà l’escenari que òbriga foc amb dues semifinals. Primer serà el torn per a l’afició escaletera. Marc i Javi es batran amb De la Vega i Félix. A continuació, mana el raspall com és tradició a La Safor. Salelles II i Tonet IV es mesuraran amb la parella local composta per Vicent i Canari El cartell de la final es completarà el pròxim dimecres a Guadassuar. En esta ocasió, les modalitats canvien de tanda. Marrahí i Seve es veuran les cares amb Vercher i Brisca per a definir al segon equip finalista en raspall. Per la seua part, l’escala i corda tancarà la lluita pel títol amb Puchol II i Pere o Giner i Tomàs II. La resolució del V Trofeu Mixt MasyMas a ambdues modalitats serà en la localitat on la família Fornés va començar la línia de supermercats fa 40 anys, Pedreguer, el dia 18 de desembre.