Es presentava molt atractiva la segona semifinal del Trofeu de Benissa perquè no en va s’anunciaven quatre dels pilotaris de moda i que millor han estat durant tot l’any. Però la partida no va respondre a les expectatives perquè solament va jugar al seu nivell un equip, el de Giner i Nacho, que va derrotar al de Puchol II i Pere per un més que contundent 60-20.

L’eliminatòria es va decantar molt prompte. Pràcticament en vint minuts, el marcador ja reflectia 45-15 a favor dels ara ja finalistes. Giner i Nacho van fregar la perfecció en este tram i pràcticament cada rematada va ser quinze per al seu costat. Enfront hi havia voluntat de contrarestar, però poca eficàcia, sobretot pel que respecta a les rematades i el tancament del quinze. Puchol II i Pere van salvar l’honra a continuació en sumar el seu primer joc. Tenint en compte l’entitat i la qualitat d’ambdós pilotaris, al trinquet, molt ambientat, hi havia esperança per presenciar que la lluita s’equilibrara. Però no; després, novament superioritat aclaparadora per a Giner i Nacho, que no van necessitar molt més temps per a tancar la partida. El trofeu conclourà el diumenge. Per a la final torna a haver-hi previsió d’espectacle. Almenys, els dos bàndols aspirants han demostrat de la seua capacitat al trinquet de la localitat de la Marina. Giner i Nacho tindran en la contra a Francés, Tomàs II i Héctor, que en la primera semifinal van superar a Pere Roc II, Jesús i Carlos ratllant a gran nivell.