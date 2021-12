El trinquet del Genovés és un dels que gaudeixen d’una major fidelitat entre els aficionats i és molt estranya la setmana en la qual l’escala no s’ha omplit per a veure a les figures del raspall. Hui és divendres i per tant dia de partida. A més a més es juga una final, la del trofeu que patrocina el consistori local que a més és un reconeixement a la família Bataller, constructora del trinquet. Però, el gran al·licient, la raó per la qual es pot preveure l’ambient de les grans ocasions, és que els quatre aspirants al títol són o han estat els números u de la modalitat o de la seua posició: Ian i Tonet IV, que tindran en la contra a Moltó i Seve.

El cartell és, com es diu en la pilota quan es vol destacar la qualitat i importància d’una partida, ‘de fira’. Començant per la presència del gran dominador del raspall, Tonet IV, i seguint pel seu predecessor durant un bon nombre de temporades, Moltó. Però és que Ian va ser un altre que va estar capaç d’interrompre durant un temps la supremacia del rest de Barxeta; ja van tres números u, i campions individuals, que és el títol que sol coronar a un pilotari. Moltó n’acumula quatre, Tonet IV dos i Ian un. Falta Seve, que encara no ha assolit la condició de màxima figura entre tota la resta, però el de Castelló ha estat considerat el millor en la seua posició durant moltes etapes de la seua trajectòria i el més decisiu per a guanyar partides. També és, per tant, un número u. Però ni la pilota ni l’esport viu de rendes i el prestigi s’ha de refrendar cada dia, en cada partida. En el trofeu que hui acaba, tots quatre pilotaris han oferit la seua millor versió i són justos finalistes. Apuntar a una parella com a favorita resulta impossible. Si tots juguen el que saben i poden, serà qüestió de la inspiració de cadascun, de xicotets detalls o fins i tot de la sort. Als dos costats hi ha molt de quinze i la mateixa capacitat per a anul·lar les escomeses dels rivals. Pot ser una d’eixes partides de públic dempeus i coixinets a l’aire. LA PISSARRA Divendres 10 de desembre | 18.00 h Trinquet del Genovés · ProximiaTV - Ian i Tonet IV - Moltó i Seve Divendres 10 de desembre | 18.30 h Trinquet de Piles - Salelles II i Lorja - Vercher i Brisca Divendres 10 de desembre | 18.30 h Trinquet de Vilamarxant - Diego, Álex i Rafa - Alejandro, Efrén i Guillem Divendres 10 de desembre | 18.00 h Trinquet de Sueca - De la Vega i Carlos - Salva Palau i Salva