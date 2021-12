Durant l’any en són moltes les partides que es disputen i diumengue es va completar una de les millors que s’han pogut presenciar, la final del Trofeu de Benissa, en la qual Giner i Nacho van superar a Francés, Tomàs II i Héctor per un ajustat 60-50.

L’excel·lència de la final va vindre donada perquè els cinc pilotaris van oferir el millor del seu repertori, obsequiant per tant amb intercanvis d’altíssim nivell. L’equilibri i la incertesa també van contribuir al fet que el públic s’ho passara d’allò més bé així com la intensitat, sempre màxima, durant les quasi dues hores de durada.

Giner i Nacho anaren per davant durant la primera meitat amb una diferència màxima de tres jocs, que Francés, Tomàs II i Héctor van neutralitzar per a igualar a 40. En el tram final hi hagué alternança per a sumar encara que es van tombar uns quants vals fins que amb 55-50, Giner i Nacho van acabar amb un joc net al dau amb autèntics colps de mestre.

La pilota professional mira ja cap a Xeraco on hui comença el Trofeu Mixt Masymas amb doble sessió de figures, primer de l’escala i corda i a continuació del raspall.

LA PISARRA

Trinquet de Castelló

- Genovés II i Carlos

- José Salvador i Bueno

Dilluns 13 de desembre | 16.45 h

Trinquet de Xeraco

- Marc i Javi

- De la Vega i Félix

Dilluns 13 de desembre | 18.30 h

Trinquet de Xeraco

- Salelles II i Tonet IV

- Vicent i Canari

Dilluns 13 de desembre | 18.30 h

Trinquet de la Pobla de Vallbona

- Salva Palau i Hilari

- Julio Palau, Conillet i Guillem