La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha rebut les seleccions valencianes femenines i masculines Sub-19, 17 i 15 de pilota que van triomfar en l'Europeu Jove 2021 celebrat als Països Baixos. La recepció de les i els pilotaris i el seu equip tècnic ha tingut lloc al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) i també hi han participat el director general d'Esport, Josep Miquel Moya, i el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán.

En l'Europeu Jove 2021, celebrat el passat octubre a la localitat frisona de Franeker, les seleccions juvenils valencianes van encapçalar el medaller amb sis ors, una plata i dos bronzes, amb la qual cosa revaliden el domini absolut d'aquesta competició continental que van aconseguir en 2019 en l'Europeu Jove de la ciutat portuguesa de Moita.

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha felicitat les i els integrants de les tres seleccions valencianes, així com el cos tècnic liderat per Vicent Molines i la seleccionadora adjunta Ana Belén Giner, "per un èxit europeu que és la prova del fet que la pilota valenciana té al davant un futur brillant de la mà d'aquestes joves promeses del nostre esport".

"Estem orgulloses i orgullosos de les medalles que heu aconseguit, especialment pel que fa a les xiques, que en pocs anys heu situat l'esport femení de la pilota en l'elit d'Europa", ha subratllat Tamarit. La secretària autonòmica ha confirmat "el suport incondicional del departament del conseller Marzà a la pilota valenciana en tots els aspectes".

En aquest sentit, Raquel Tamarit ha destacat, d'una banda, la col·laboració amb la Federació de Pilota Valenciana, "des de la base amb el programa 'Pilota a l'escola', que el curs passat va despertar la passió pel nostre esport en 20.600 xiquets i xiquetes de tot el territori, i amb els programes de tecnificació que des del Centre d'Especialització de Pilota Valenciana (Cespiva) de la Ciutat de la Pilota de Moncada estem acostant a les comarques" i, d'altra banda, "les ajudes als ajuntaments per la modernització dels espais del joc de pilota on en els últims tres anys hem invertit uns quatre milions d'euros en la millora de més de 60 trinquets, frontons i carrers de pilota".

Per al seleccionador, Vicent Molines, la clau de l'èxit de les seleccions valencianes a l'Europeu Jove 2021 ha estat "la creació d'un gran grup humà i l'entrega per part de totes i tots, que vam treballar de valent per a arribar en el millor moment a la competició i poder aconseguir aquests excel·lents resultats".

El president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, ha afegit la importància del grup en el resultat final: "Acabàrem campions absoluts, prova i conseqüència de què vam fer un bon treball, ens vam esforçar i lluitàrem fins al final, cuidant els detalls durant la competició, però també en tot el treball previ a la celebració de l'Europeu".

Medalles en totes les categories i modalitats

El combinat dirigit per Vicent Molines i Ana Belén Giner aconseguí a Franeker medalles en totes les categories i modalitats i conquistà sis dels nou títols possibles, a més d'una plata i dos bronzes. Així, es penjaren l'or en Llargues, Joc Internacional masculí i femení i les dues categories Sub-15 de One Wall, a més de la Sub-17 masculina, en què les xiques foren subcampiones. En Sub-19, xics i xiques es feren amb la tercera plaça.

La selecció valenciana Sub-15 està integrada per Àngela Abad (CPV Faura), Mar Alfonso (CPV Massalfassar), Clara Barrachina (CPV Borbotó), Alejandro Giménez (CPV Bicorp), Pedro González (CPV Petrer) i Víctor Climent (CPV Algímia d'Alfara).

Els combinats Sub-17 i Sub-19 estan formats per: Carmen Jiménez (CPV Castelló de la Plana), Marina Lostado (CPV Algímia d'Alfara), Judith Mengual (CPV Laguar), Laura Gómez (CPV Alcàntera-Càrcer), Aina Cuadrat (CPV Meliana), Irene Badia (CPV Borbotó), Adriana Villar (CPV Borbotó), Xavi Capellino (CPV Beniarbeig-El Verger), Abel Jorques (CPV Moixent), Joan Sánchez (CPV Beniarbeig-El Verger), Alejandro Gil (CPV Montserrat), Albert Giner (CPV Tavernes Blanques), Mario Cañada (CPV Tavernes Blanques), Diego López (CPV Onda) i Antonio Brotons (CPV Sella).