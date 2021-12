No és fàcil l’etiqueta de número u. La pressió per ser el rival a batre pot ser dura si els resultats no acompanyen, però sobretot si eixe honor no es tradueix en un joc que és el que et dona l’estatus. Ahir, el trinquet de Guadassuar va completar el cartell de les dues finals del V Trofeu Mixt MasyMas amb dues figures que saben el que suposa ser considerats els millors. Puchol II i Moltó van oferir la seua millor versió per a convertir-se en finalistes.

En el cas de l’escala i corda, Puchol II i Pere van superar (60-35) a Giner i Tomàs II. No hi ha dubtes que el rest és el més dominant de l’actualitat. L’Individual l’acredita amb la faixa roja. Això no obstant, els resultats del 2021 no acompanyaven tant com l’any anterior. A la Lliga i Copa va ser eliminat en semifinals i, a excepció del Trofeu Levante UD, el rest havia caigut d’entrada en tornejos menors. Ara recupera sensacions i això és el que sempre li ha importat a Puchol II. Ahir va donar una nova exhibició. Una versió que en el moment que es va acoblar amb Pere va ser suficient per a escapar-se en el lluminós i jugar-se el títol amb De la Vega i Félix, el pròxim dissabte a Pedreguer.

Diferent va ser en raspall. Moltó i Seve van eliminar a Vercher i Brisca (25-20) quan el de Barxeta va agafar el ritme que el va dur a grans èxits. Moltó era el número u de la seua modalitat fins a l’aparició de Tonet IV en el mà a mà. Tot i això, la qualitat del rest està fora de dubte, però no acabava d’oferir el seu millor joc. Ahir, Moltó va ser capaç d’enganxar a Seve per a remuntar un 10 per cap i fer-se forts al dau. Una tendència des del Trofeu del Genovés i amb la que lluitarà contra Salelles II i Tonet IV.

LA PISSARRA

Dijous 16 d’octubre | 18:00

Trinquet de Pelayo

- Genovés II i Héctor

- Francés i Álvaro Gimeno

Divendres 17 d’octubre | 18:30

Trinquet de Vila-real

- Soro III i Hilari

- Pere Roc II i Conillet

Divendres 17 d’octubre | 18:30

Trinquet Ciscar de Piles

- Vicent i Raúl

- Montaner i Lorja

Dissabte 18 d’octubre | 16:45

Trinquet de Pedreguer

- Salelles II i Tonet IV

- Moltó i Seve