El Masters Femení de raspall es decideix demà dissabte al trinquet de Pedreguer. La cita matinal tindrà dues partides, la del tercer i quart lloc i la gran final. La batalla per saber qui serà el tercer equip en la classificació serà a les 10:30 hores, i la lluita pel títol de campiones, a les 12:00 hores.

L’equip format per Natalia, Mar i Marta jugaran contra Aida, Amparo i Mireia en la lluita per la tercera i quarta posició. El duel que obrirà la matinal del Masters Femení està previst a les 10:30 hores. En acabar, serà el torn de la gran final d’aquesta primera edició.

El trio d’Èrika (substitueix a Victoria, baixa d’última hora per malaltia), Anabel i Marina jugarà contra el d’Ana, Miryam i Fanny. La batalla per alçar el primer títol del Masters Femení començarà a les 12:00 hores i s’emetrà en diferit per À Punt a partir de les 17:35 hores.

La primera semifinal va enfrontar a Sueca el divendres passat a l’equip de Victoria, Anabel i Marina contra Natalia, Mar i Marta, en un duel que es va tancar amb victòria clara de les primeres per 30 a 10.

En la segona semifinal, disputada a Bellreguard el diumenge passat, Ana, Myriam i Fanny es van desfer d’Aida, Mireia i Amparo per 25-10.

Amb la celebració de la gran jornada final es tancarà una primera edició del Masters Femení, que ha comptat amb quatre equips en competició que han demostrat el seu alt nivell de raspall.