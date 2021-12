El XII Campionat Individual d'escala i corda ja té finalistes a totes les seues categories. El Trinquet de Vilamarxant acollirà dissabte i diumenge les deu partides decisives amb especial atenció a la vesprada del dissabte, quan es disputarà la final de la Primera categoria, amb Pasqual i Vicent Ruiz 'Boni' com a protagonistes.

Tant per al de la Pobla com per al de Meliana serà la tercera final de l'Individual, amb distinta sort. Pasqual es va proclamar campió al 2017 i 2018, en aquest segon cas davant Boni, que també jugà la final de l'any passat, quan caigué contra Adrián de Quart.

Enguany, la trajectòria dels dos al Campionat també ha sigut ben diferent. Boni ha guanyat totes les partides que ha jugat, les tres de la lligueta -contra Gabri CPV Xirivella, Guillem CPV Pelayo i Juanjo CPV Valldigna- i les dos de semifinals davant Vicent CPV Xirivella.

Pasqual, per la seua banda, començà ranquejant d'unes molèsties al muscle i caigué davant Sergi CPV Albuixech. Es va refer a la següent partida guanyant a Vicent Mellado, mentre que la cancel-lació de la partida contra Salva per lesió del maniser li donà el lideratge del grup. A semifinals s'imposà a Gabri CPV Xirivella, qui no va poder jugar la tornada.

Totes les categories

La final de Segona A la disputaran Juan Carlos CPV Quart de les Valls i Ferran CG Riba-roja. La de Segona B enfrontarà a Raúl CG La Pobla de Vallbona contra Iván, també de la Pobla. En Tercera A, la final es decidirà entre Adrián CPV Xirivella i Vicent CPV Borbotó, mentre que en Tercera B estarà protagonitzada per Carlos CG Riba-roja i David CPV Castelloner. En Quarta A, els dos finalistes seran Jesús CPV Alberic i José Ramón CPV Manises. En Quarta B, Fernando CG Riba-roja jugarà contra Xavi CPV Torrent.

En juvenils A, juguen Mario CPV Pelayo i Sergi CPV Sant Vicent, i en juvenils B Xavi CPV Alfara del Patriarca i Félix CPV Vinalesa. En veterans, el títol se’l jugaran Vicent CPV Alzira i Enrique CG la Pobla de Vallbona.

12 CAMPIONAT AUTONÒMIC D'ESCALA I CORDA INDIVIDUAL

TRINQUET DE VILAMARXANT

FINALS

Dissabte 18 de desembre

10:00 h. Juvenils B: Xavi CPV Alfara Pat. / Félix CPV Vinalesa

11:00 h. Juvenils A: Mario CPV Pelayo / Sergi CPV Sant Vicent

12:00 h. Quarta A: Jesús CPV Alberic / José Ramón CPV Manises

15:30 h. Veterans: Vicent CPV Alzira / Enrique CPV Pobla Vallbona

16:30 h. Tercera B: Carlos CPV Riba-roja / David CPV Castelloner

17:30 h. Segona B: Raúl CPV Pobla Vallbona / Iván CPV Pobla Vallbona

18:30 h. Primera: Pasqual CPV Pobla Vallbona / Boni CPV Meliana

Diumenge 19 de desembre

10:00 h. Quarta B: Fernando CPV Riba-roja / Xavi CPV Torrent

11:00 h. Segona A: Juan Carlos CPV Quart / Ferran CPV Riba-roja

12:00 h. Tercera A: Adrián CPV Xirivella / Vicent CPV Borbotó