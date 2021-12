Ana de Beniparrell, Myriam de l'Alqueria d'Asnar i Fanni de Beniarbeig són les primeres campiones del Màster d'Elit Femenina de raspall. Les tres, de blau, es van fer amb el triomf a la final celebrada este dissabte al Trinquet Municipal de Pedreguer, davant l'equip roig format per Erika d'Alqueria d'Asnar, Anabel de Tavernes Blanques i Marina d'Algímia d'Alfara (30-5).

La baixa d'última hora de Victoria, quatre vegades campiona de l'Individual, va ser coberta per Erika. La partida prompte es decantà per l'equip blau, que va guanyar la reballà i des del dau s'apuntà el primer joc. Les roges van haver de treballar de valent per a assegurar-se el traure i equilibrar el marcador. Però les blaves es mostraren molt més assentades i coordinades, amb Ana sensacional al rest i Myriam i Fanni molt precises i contundents al mig i a la punta, i novament es van apuntar el joc des del dau i poc després trencaren des del rest per a establir el 15-5.

El trio d'Erika, Anabel i Marina tingué la seua oportunitat de tornar a ficar-se a la partida, però van desaprofitar un val des del rest per a trencar el traure. El 20-5 va suposar un colp dur de digerir per a les roges, que hagueren de claudicar davant el major encert blau i cediren els dos jocs següents, que donaren a Ana, Myriam i Fanni el títol del Màster 2021.

Final:

Erika, Anabel i Marina 5

Aida, Mireia i Ampro 30

Aida, Mireia i Amparo es fan amb el tercer lloc

Prèviament a la gran final es disputà la partida per a determinar el tercer i quart lloc del torneig entre les eliminades de les semifinals. Aida de Moixent, Mireia de Massamagrell i Amparo de Moncada, de blau, s'imposaren al trio roig de Natalia de Navarrés, Mar de Bicorp i Marta de Tavernes Blanques.

La partida va ser dominada per les blaves de principi a fi. Aida va marcar la diferència amb els traures i els restos i Mireia i Amparo van estar més encertades i segures que les seues rivals, tot i que amb 10-0 alçaren un val per cap en contra i disposaren de val a favor per a establir el 10-5 que hauria pogut canviar el desenllaç del joc. Però les blaves aconseguiren el 15-0 i ni les raspades de Mar trobaren gal-leria ni palquet ni les de Marta trobaren tamborí, i Natalia no donava abast per a poder refer la situació. A la fi, el 25-0 deixà a Aida, Mireia i Amparo com a terceres del campionat.

3er i 4t lloc:

Natalia, Mar i Marta 0

Aida, Mireia i Amparo 25