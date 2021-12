Parlar de pilota a Benidorm és parlar de Pere Roc II. El rest és el màxim exponent de la disciplina autòctona a la localitat de la Marina Baixa. És per això que Pere Roc II no podia fallar al torneig degà de les festivitats nadalenques. El XXXII Trofeu Nadal de Benidorm – Memorial Vicente Pérez Devesa va iniciar-se ahir amb la classificació per la final de l’equip de Pere Roc II i Héctor. Un passe a la lluita pel títol obtingut gràcies al 60-25 que van col•locar al lluminós del trinquet benidormer davant Genovés II i Tomàs.

Això no obstant, el resultat dista molt de l’actuació dels pilotaris, ja que el conjunt perdedor va disposar de diverses oportunitats amb ‘val’ per a sumar més jocs. La pilota no li va dir a Genovés II i Tomàs II i això va estar aprofitat pels seus rivals. Ben acompanyat per Héctor, Pere Roc II va ressaltar sobre la resta i ara ambdós jugadors esperen contrincants. La segona semifinal tindrà lloc el dia 26 de desembre amb Giner i Santi contra Francés i Pere. Dénia Giner i Santi es van proclamar ahir campions del XXI Trofeu El Rovellet celebrat ahir al trinquet de Dénia. Els guanyadors van véncer a Soro III i Félix per 60-50 en una partida molt igualada. LA PISSARRA Dilluns 20 de desembre | 18:30 Trinquet de Xeraco - Montaner i Brisca - Badenes, Raúl i Ibiza Dilluns 20 de desembre | 18:30 Trinquet de La Pobla de Vallbona - Francés i Álvaro Gimeno - José Salvador i Salva Dimarts 21 de desembre | 18:30 Trinquet d’Oliva - Moltó i José - Vercher i Marc Divendres 24 de desembre | 18:30 Trinquet Ciscar de Piles - Ian i Raúl - Salelles II i Lorja