Els aficionats no es poden queixar de cara a estes festes. Ara que molts tenen vacances poden aprofitar per a apropar-se als trinquets al llarg de la Comunitat Valenciana, però hi ha tres punts amb més pes específic: Pelayo, Benidorm i Bellreguard.

El II Trofeu Nadalenc Pelayo ofereix dues partides de primera línia per als que visquen més a prop de València. Demà i el pròxim dijous es podran viure dos duels frenètics a la catedral a la recerca de classificar-se per a la final. Per la seua part, Benidorm també busca al segon finalista del XXXII Trofeu Nadal de Benidorm – Memorial Vicent Pérez Devesa i el descobrirà el pròxim diumenge. Una jornada que també farà les delícies dels aficionats al raspall amb el III Memorial Emilio Peris Mascarell ‘El Zurdo’ a Bellreguard, on s’enfrontaran Vercher i Tonet IV amb Moltó i Brisca.