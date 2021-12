Genovés II, el fill del mític jugador Paco Cabanes 'el Genovés' ha anunciat este dijous al trinquet de Pelayo de València que ha arribat el moment de ficar data a la seua trajectòria de més de dos dècades. En la compareixença pública ha explicat que vol dir adéu en plenitud de facultats i per això ha decidit que ara és el moment. No obstant això, els aficionats podran gaudir encara de les seus partides, ja que serà en passar l'estiu quan penjarà definitivament els guants en 2022.

“2022 serà el meu últim any com a professional, crec que és el moment. Pense jugar mitja temporada i al setembre de 2022 finalitzaré la meua carrera”, ha explicat Genovés II, qui estava acompanyat a Pelayo per la seua mare María Luisa, la seua dona i dues filles i el seu germà, i ha afegit entre llàgrimes: “He d'agrair al meu pare per ensenyar-me l'amor per pilota. Als que més trobaré a faltar serà als meus companys. He d'agrair moltíssim poder compartir la meua carrera amb ells”.

“Estaré sempre en deute amb el món de la pilota. En 2022 intentaré jugar-ho tot. No podia retirar-me ara, crec que puc esprémer-me encara més com a jugador”, ha avançat Genovés II, que dirà adéu amb 41 anys i es dedicarà a la fisioteràpia, encara que no deixarà de banda la pilota, ja que a mès a més, ha anunciat que vol presentar-se com a president de la Federació de Pilota Valenciana. “M'agradaria ser president de la Federació de la Pilota Valenciana, és l'únic lloc en el qual es pot canviar la pilota”.