Un dia ha durat el descans en la pilota d’elit, que hui torna amb força amb dues cites especialment destacades pels cartells anunciats, però sobretot pel fet d’honrar la memòria de dos cavallers de la pilota, Vicent Pérez Devesa i Emilio Peris Mascarell El Zurdo. A Benidorm, l’homenatge a l’exalcalde va unit a la commemoració del Nadal. De fet, el trofeu és, amb trenta-dos anys de vida, el més antic de tots els que celebren les festes nadalenques. En partida programada a les 12.00 hores, hui es completarà la segona semifinal que enfrontarà a Giner i Santi contra Francés i Pere

La partida promet tenint en compte que Giner ha estat un dels escaleters que més ha fet gaudir al públic enguany i que Francés està recuperant la seua condició de primer espasa una vegada oblidades les lesions. La solvència de Santi al trinquet de Benidorm i el gran moment de forma de Pere són uns altres dels al·licients.

La final, en la qual ja esperen Pere Roc II i Héctor després d’eliminar a Genovés II i Tomàs II, tindrà lloc el diumenge 2 de gener, amb la qual cosa este serà el primer títol del nou any.

El zurdo

Ja a la vesprada, el trinquet de Bellreguard acollirà la tercera edició del Memorial Emilio Peris Mascarell El Zurdo. La sessió començarà a les 16.45 hores amb una prèvia de juvenils de primer nivell. I a continuació tindrà lloc la partida de reconeixement a una de les figures més rellevants que ha conegut la pilota, fins i tot sense arribar a vestir de blanc, des de la seua faceta de trinqueter i promotor. Per a l’ocasió, els seus fills, que organitzen l’esdeveniment, han convocat a Vercher i Tonet IV que tindran en la contra a Moltó i Brisca; un autèntic pòquer d’asos.

Una altra molt bona opció per a esta vesprada es troba a Vila-real on hi haurà partida de Nadal amb Marc i Javi enfrontant-se a José Salvador i Nacho.