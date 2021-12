El Trofeu Nadal de Benidorm - Memorial Vicent Pérez Devesa ja té en Francés i Pere als segons aspirants al títol després de la seua victòria d’ahir per 60-40 davant Giner i Santi. El títol, primer del 2022, se’l jugaran contra Pere Roc II i Héctor el diumenge 2 de gener.

La partida va ser de qualitat encara que li va faltar emoció perquè Francés i Pere es van distanciar massa prompte. En 35 per 15 van ficar el marcador, principalment per la capacitat més gran del mitger de Pedreguer per a fer el quinze.

Posteriorment hi hagué batalla i més equilibri, però amb els ara ja finalistes sabent mantenint la diferència d’entre tres i quatre jocs tot i les ganes de Giner i Santi per remuntar. En este intent, la bravura de l’escaleter de Murla va agradar molt al públic.

Un altre que va rebre el reconeixement del respectable va ser Francés. En realitat, el de Petrer no va ser més decisiu que Pere en la victòria, però la gent va premiar la seua manera de jugar, elegant i de colps precisos, així com el fet que continue a l’alça en la recuperació d’un lloc entre els millors després de la seua tornada als trinquets en superar una greu lesió de muscle.

Memorial el zurdo

També ahir, però en la modalitat de raspall i al trinquet de Bellreguard, es va recuperar el Memorial Emilio Peris Mascarell El Zurdo, que l’any passat no es va celebrar a causa de la pandèmia. En la tercera edició, Moltó i Brisca han estat vencedors en superar pel resultat de 25-15 a Vercher i Tonet IV.

Esta partida va ser magnífica i els quatre pilotaris mereixen ser destacats, encara que els vencedors un poc més per aconseguir el triomf. Moltó va rendir al nivell que li ha situat en el número u durant temporades, destacant sobretot en la defensa de les canonades dels rivals i en la contundència de les seues accions. I davant, Brisca va ser una màquina de fer quinzes.

Vercher i Tonet IV van jugar com saben, però es van trobar amb dos rivals en estat de gràcia. Encara així ambdós van plantejar batalla fins a l’últim quinze i el públic se’n va anar del trinquet tremendament satisfet.

VILA-REAL

L’altra partida especial del diumenge es va jugar a Vila-real, en este cas com a regal de Nadal a l’afició. José Salvador i Nacho es van imposar a Marc i Javi per 60-30. La parella vencedora va estar millor, però la diferència en el nivell no va ser massa fins al tram final, quan el marcador ja reflectia 50-30. Abans, Marc i Javi van perdre dos jocs de val.