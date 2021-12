La primera competició de la pilota professional en 2022, serà l’última Lliga per a Genovés II. Esta és la principal notícia relacionada amb la competència per equips més important de l’esport autòcton que va ser presentada a l’Alqueria de Julià. La XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda, així com la XXXIX Lliga CaixaBank – Trofeu Diputació de València de raspall, van donar a conéixer el seu programa amb la novetat de la reducció del nombre d’equips en una edició que es recordarà com el primer pas en l’adeu esportiu anunciat per Genovés II el passat dijous.

Campió en tres ocasions, el rest de 40 anys tractarà d’escriure més pàgines en la història de la pilota juntament amb Nacho i Álvaro Gimeno com a representants de Benidorm. Serà una de les set formacions a cada modalitat que conformen la Lliga, una menys que la temporada passada. Això es deu al canvi de format, una de les novetats d’enguany. A diferència d’altres edicions, les lligues de 2022 deixaran fora a un dels trios a la conclusió de la primera volta. El sistema de competició serà similar al d’anys anteriors amb una classificació que una vegada disputades del 21 partides inicials, eliminaran a l’últim equip al tauler. La segona ronda continuarà amb els combinats restants que mantindran els punts obtinguts. L’accés a les eliminatòries seguirà la mateixa dinàmica passada. Els quatre equips que encapçalen la classificació seran de semifinals. Estes es disputaran a anada i tornada. Si es donara un empat de victòries, el segon duel disposarà d’una pròrroga. Així mateix, les finals es competiran en una partida única. A més de l’equip de Genovés II, la resta de representats escaleters són: La Pobla de Vallbona (Puchol II, Santi i Carlos), Montserrat (Marc, Jesús i Guillermo), Pedreguer-masymas (Giner, Tomàs II i Héctor), Dénia (Pere Roc II, Félix i Conillet), Vila-real (Soro III, Javi i Hilari) i Almussafes (De la Vega, Pere i Bueno). Pel que respecta a les formacions de raspall, son representatives d’estos ajuntaments: El Genovés (Montaner, Tonet IV i Rafa de Gavarda), Oliva (Ian, Brisca i Marc), Xàbia (Vercher, Sanchis i Ricardet), Barxeta (Moltó, Canari i José), Ontinyent (Iván, Lorja i Néstor), Castelló (Marrahí, Seve i Bossio) i Xeraco (Vicent, Raúl i Murcianet). En la presentació també van participar el responsable de Comunicació de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, César Miguel; la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit; i el president de la Fundació, Joan Alepuz.