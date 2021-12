2021 ha sigut un gran any per a Lluís de la Vega. El pilotari d'Almussafes ha lluitat pels títols fins la partida decisiva en quatre dels nou campionats professionals oficials, amb tres triomfs i una sola derrota. Tot i caure novament a la final de l'Individual CaixaBank d'escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana davant Puchol II, De la Vega s'ha apuntat la Lliga CaixaBank d'escala i corda amb Javi de Massalfassar i Carlos d'El Genovés, la Copa d'escala i corda Diputació de València - Caixa Popular amb Javi i el Trofeu Diputació de València de Frontó amb Adrián de Quart.

En les competicions individuals els reis han tornat a ser els mateixos. Puchol II es va apuntar el d'escala corda a Pelayo el 26 de juny, enguany amb un triomf molt més treballat davant De la Vega, amb el qual el de Vinalesa aconseguí el seu quart Individual (juntament amb els de 2016, 2018 i 2020) i està a només un de fer-se amb la Feninde.

Per la seua part, Tonet IV també va repetir victòria a l'Individual CaixaBank de raspall - Trofeu President de la Generalitat Valenciana davant Moltó a Castelló de Rugat el 3 de juliol. El del Genovés va privar de nou al de Barxeta de conquistar la Feninde amb un triomf sense discussió. Tant Puchol com Tonet van ser reconeguts com a millors jugadors de l'any en les seues modalitats per la Federació de Pilota Valenciana a la gal-la anual dels Premis del Dia de la Pilota, que enguany celebrà el seu XXX aniversari, on també van ser premiats com a millor jugadors joves Álvaro Gimeno (escala i corda) i Vicent Sendra (raspall).

La temporada va arrancar amb les Lligues CaixaBank d'escala i corda i raspall. A la final d'escala i corda, jugada al Trinquet de Pelayo el 17 d'abril, De la Vega, Javi i Carlos s'imposaren 60 / 40 a Giner i Pere de Murla i Álvaro Gimeno de Massalfassar.

La final de la Lliga CaixaBank - Trofeu Diputació de València de raspall va ser guanyada per Vercher de Piles, Canari de Xeraco i Ricardet del Genovés, en imposar-se al Trinquet de Xeraco davant Vicent i Jose de Xeraco i Tonet IV per 15 / 30 el 24 d'abril.

El 30 de juliol es va jugar al Trinquet de Xàbia la final del Trofeu Diputació d'Alacant, on Giner i Conillet de Murla van superar Salva Palau d'Alginet i Félix de Dénia per 60 / 45.

Castelló també va celebrar el seu Trofeu Diputació, un mes després. El 27 d'agost, al Trinquet Salvador Sagols de Vila-real, Genovés II i Nacho de Beniparrell alçaren el títol després de la seua victòria davant Marc de Montserrat i Salva de Massamagrell (60 / 55), menys d'un mes després de la mort de Paco Cabanes 'Genovés', que va faltar el 31 de juliol.

El Trofeu Diputació de València de Frontó va ser la següent cita destacada. Al José Ventura Salvador d'Almussafes De la Vega va ser profeta a la seua terra en companyia d'Adrián de Quart. La parella va guanyar a José Salvador de Quart de les Valls i Alejandro de Paterna per 41 / 24 el 5 de setembre.

Les Copes de raspall i d'escala i corda Diputació de València - Caixa Popular van ser els últims campionats oficials al mes de novembre. El dia 6 el Trinquet de la Llosa de Ranes presencià la victòria d'Iván d'Ontinyent i Seve de Castelló (Ribera Alta) davant Vicent Sendra de Xeraco i Lorja d'Alzira (25-15) a la final de raspall.

La final d'escala i corda, celebrada al Trinquet Miguel Canya I de la Pobla de Vallbona el dia 13 de novembre, suposà un nou triomf per a De la Vega i Javi, en aquesta ocasió contra Marc de Montserrat i Pere de Pedreguer (35-60).

XXX LLIGA CAIXABANK D'ESCALA I CORDA

Trinquet de Pelayo

Dissabte 17 d'Abril del 2021

De la Vega - Javi - Carlos

60 / 40

Giner - Pere - Álvaro Gimeno

XXXVIII LLIGA CAIXABANK- TROFEU DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE RASPALL

Trinquet de Xeraco

Dissabte 24 d'Abril del 2021

Vicent - Tonet IV - Jose

15 / 30

Vercher - Canari - Ricardet

XXXVI CAMPIONAT INDIVIDUAL CAIXABANK D'ESCALA I CORDA - TROFEU PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Trinquet de Pelayo

Dissabte 26 de Juny del 2021

Puchol II

60 / 50

De la Vega

XXXV CAMPIONAT INDIVIDUAL CAIXABANK DE RASPALL - TROFEU PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Trinquet de Castelló de Rugat

Dissabte 03 de Juliol del 2021

Tonet IV

25 / 10

Moltó

VIII TROFEU DIPUTACIÓ D'ALACANT

Trinquet de Xàbia

Divendres 30 de Juliol del 2021

Giner - Conillet

60 / 45

Salva Palau - Félix

XIII TROFEU DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Trinquet Salvador Sagols (Vila-real)

Divendres 27 d'Agost del 2021

Marc - Salva

55 / 60

Genovés II - Nacho

XVI TROFEU DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE FRONTÓ

Frontó d'Almussafes

Diumenge 05 de Setembre del 2021

De la Vega - Adrián

41 / 24

José Salvador - Alejandro

VII COPA DE RASPALL DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA - CAIXA POPULAR

Trinquet de la Llosa de Ranes

Dissabte 06 de Novembre del 2021

Iván - Seve

25 / 15

Vicent - Lorja

XIV COPA D'ESCALA I CORDA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA - CAIXA POPULAR

Trinquet Miguel Canya I (La Pobla de Vallbona)

Dissabte 13 de Novembre del 2021

Marc - Pere

35 / 60

De la Vega – Javi