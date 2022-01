Primers dies del 2022 i això significa que arranca una nova temporada de la pilota professional. Nous reptes en un any que arriba marcat per l’anunci de la retirada de Genovés II a la conclusió d’esta campanya. Un període en el qual també descobrirem noves figures que escalen cap a l’elit de l’esport autòcton, així com altres jugadors busquen consolidar-se o arrabassar el número u als dominadors del raspall, Tonet IV, i l’escala i corda, Puchol II.

El passat 23 de desembre, Genovés II va reunir als mitjans de comunicació en el trinquet de Pelayo per ficar data a la seua retirada. Enguany serà la seua última temporada com a pilotari. «Crec que és el moment de dir adeu, encara que no serà immediat perquè jugaré fins que passe l’estiu», va comunicar el rest de 40 anys. Així, Genovés II tindrà l’oportunitat d’acomiadar-se de cadascun dels aficionats que de segur ompliran els trinquets per tal fet.

El carisma que emana Genovés II serà difícil de suplir. Tot i estar en el final de la seua trajectòria, el genovesí és el jugador que més masses atrau a les partides. Ara, la pilota professional ha de trobar una nova figura igual de mediàtica. Entre els candidats, els números u.

Puchol II encara el 2022 amb la seguretat de saber-se l’escaleter més decisiu. El de Vinalesa és la gran imatge de la seua modalitat, encara que no es pot encarar. De la Vega s’apropa al seu nivell a passos agegantat. Ambdós pilotaris copen la final de l’Individual de les dues últimes temporades, amén d’estar presents en les disputes pels campionats per equips més importants els darrers anys.

En la modalitat de raspall, el rei indiscutible és Tonet IV. Campió dels últims dos mà a mà, el mitger del Genovés és la figura més representativa de cara als aficionats. La lluita i la competitivitat de Tonet està fora de tot dubte, i això resta possibilitat a alternatives com Moltó, Vercher o Seve.

A més, l’aparició de noves peces és vital per a la continuïtat de la millor pilota. Una situació que en raspall és més recurrent. Marc és el no més destacat entre els debutants de la Lliga com Bossio o Rafa de Gavarda. En escala i corda, hi ha poques novetats perquè la posició amb més futur és la de rest, justament la més cara i en la que Genovés II deixarà un lloc lliure per al 2023.