Jugar en casa sempre és especial, però guanyar és encara millor. Ahir, Pere Roc II va enarborar la bandera de Benidorm davant els seus veïns, davant els seus familiars, davant els seus més afins que es van apropar al trinquet de la localitat de la Marina Baixa per a veure competir al màxim exponent benidormer en l’escala i corda. I és que Pere Roc II va guanyar el seu trofeu. El rest va estar acompanyat d’altre jugador de la Marina Alta, Héctor, per a superar a Francés i Pere (60-50) i emportar-se a casa el XXXII Memorial Vicente Pérez Devesa – Trofeu Nadal de Benidorm.

Una final totalment alacantina, tant pels contendents a la victòria, com per l’ambient que envoltava al trinquet benidormer. L’afició de les Marines no va fallar i va omplir galeries i escala. Enrere queden imatges gelades amb pocs espectadors al recinte de Benidorm. La festa no era per a menys. Quatre jugadors de la província es batien en la primera partida professional del 2022. A més d’Héctor (Vall de Laguar), la Marina Alta va estar representada per Pere (Pedreguer) mentre que Francés va fer emblema de Petrer (Vinalopó Mitjà) amb una bona colla petrerina donant suport al rest. Tal va ser el suport que alumnes de les escoles de pilota d’eixes localitats, a més de Sella, Relleu, La Nucia i l’Alfás del Pi van acompanyar als protagonistes en la presentació.

L’emoció era latent i esta va estar aprofitada per Pere Roc II i Héctor per eixir en tromba. Els tres primers jocs van caure en favor dels rojos, més acoblats i ficats en la partida. Pere no estava encertat i acumulava pilota. En el moment que el de Pedreguer va escoltar a Francés, la dinàmica blava va canviar a millor. Després de tres tantejos resolts en el rest (40-30), els blaus van retallar la diferència a un joc. La igualtat era màxima i la zona del dau va passar a ser la dominadora en anotació. Pere Roc II i Héctor van compartir el lideratge en esta faceta. El benidormer volia guanyar en casa i es va notar. La competitivitat de Pere Roc II va aparéixer quan més ho necessitava, mentre que el mitger va traure la seua millor versió tècnica per aconseguir puntuar amb quinzes intel•ligents. Els tantejos es van repartir per a cada equip fins a arribar al marcador definitiu.

Este trofeu és una alegria extra per a Pere Roc II i Héctor, ja que resulta l’únic per ambdós en la temporada 2021 i la millor manera d’encarar un 2022 que inicia amb el pròxim cap de setmana amb la Lliga CaixaBank d’escala i corda.