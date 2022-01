Parlar de les noves plataformes de retransmissió en directe és parlar d’Ibai Llanos. És el ‘streamer’ més reconegut a escala nacional i internacional, el qual significa que per allà on apareix el basc, una marabunta el segueix. No obstant això, el mercat de creador de continguts digitals no acaba en Ibai, ja que hi ha altres més menuts que dediquen el seu temps lliure per a emetre. Entre ells està el pilotari professional de raspall Seve. Conegut a Internet com seve20, el mitger de Castelló compta amb canal a ‘Twitch’ i ‘Youtube’. Un espai on Seve es dedica a jugar amb videojocs i viure experiències com l’ocorreguda el passat dia 23 de desembre.

La jornada prèvia a la Nit de Nadal, Seve estava decorant el seu arbre nadalenc per participar en un concurs digital. Acostumat a una mitjana de 20 espectadors, el canal seve20 de ‘Twitch’ es va revolucionar a causa d’Ibai. El nomenat millor ‘streamer’ internacional els últims dos anys es caracteritza per la solidaritat amb els seus col•legues de retransmissió i va realitzar una donació de vint subscripcions per a Seve. A més d’arrossegar una gran quantitat d’espectadors al canal del castellonenc. «M’havia avisat un amic que estava donant, però no em volia il•lusionar. Hi ha molta gent emetent a l’hora. De sobte, el xat es va omplir de missatges. No sabia que passava. La gent dient-me que venia Ibai, però no m’ho creia. Pensava que era una broma que es fan habitualment. Quan ja tenia més de 1.500 persones en directe, em vaig tirar les mans al cap», explica Seve. Tot açò seria una anècdota si Seve no estiguera realitzant en eixe moment un directe extensible, és a dir, una retransmissió amb un comptador de temps que finalitza quan este s’acabe, però que augmenta per cada subscripció, donació o seguidor al canal. El regal d’Ibai va suposar una pujada de 33 hores del ‘stream’ de Seve, però amb la gent que va dur al canal, l’extensible va ser de 75 hores en total. Seve havia limitat el comptador a 24 hores per a poder gaudir amb els seus de la Nit de Nadal. «Vaig complir amb cada hora. Vaig parar el temporitzador per a sopar i dinar, i hi havia els meus vídeos de ‘Youtube’ en un llistat de reproducció. A la nit dormia en directe», rememora. Sense dubte el millor regal per seve20, el qual ha crescut en 1800 seguidors i 80 subscriptors a ‘Twitch’, així com un centenar a ‘Youtube’ on el seu vídeo de reacció supera les mil visualitzacions, pel milió del d’Ibai.