És temps per a cuidar la salut. La pandèmia ha canviat la vida de la societat, més si cap amb l’òmicron. L’alt contagi d’esta variant ha propagat el virus per tot arreu i la pilota de l’elit no ha pogut evitar-ho. Ahir, la Fundació per la Pilota, entitat gestora del món professional, va anunciar la primera baixa per COVID-19. Giner va ser el jugador que va donar positiu i no podrà participar de l’estrena de la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda. En substitució del de Murla entra Francés.

El de Petrer entra en l’equip representatiu de Pedreguer-masymas en la posició de rest. Francés participarà amb Tomàs II i Héctor en una partida programada per al pròxim dissabte al trinquet de Pedreguer. A l’altre costat de la corda formarà el combinat d’Almussafes, amb De la Vega, Pere i Bueno en les seues files. Així mateix, la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València també va patir una modificació en l’agenda de les dues jornades inicials. En este cas, la Fundació va comunicar que es tracta d’un canvi a causa d’una reprogramació del calendari televisiu. Per tot açò, la primera data arrancarà al Genovés, amb Ontinyent (Iván, Lorja i Néstor) contra Barxeta (Moltó, Canari i José), i Piles, amb Xeraco (Vicent, Raúl i Murcianet) davant Oliva (Ian, Brisca i Marc), el pròxim divendres. Bellreguard tancarà la jornada el pròxim dissabte amb El Genovés (Montaner, Tonet IV i Rafa G.) enfront de Xàbia (Vercher, Sanchis i Ricardet). LA PISSARRA Dimecres 5 de gener | 16:45 Trinquet de Guadassuar - Victoria, Anabel i Marta - Ana, Fanny i Marta Dimecres 5 de gener | 18:30 Trinquet de Guadassuar - José Salvador i Salva - Salva Palau i Félix Dijous 6 de gener | 16:45 Trinquet de Bellrreguard - Natalia i Mar - Erika i Aida Dijous 6 de gener | 18:30 Trinquet de Bellreguard - Ximo i Lorja - Badenes i Néstor