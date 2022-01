Des de hui i fins a una data encara indeterminada del mes d’abril, les primeres figures del raspall estaran immerses en la lluita pel títol de la màxima competició per equips, la Lliga Caixabank - Trofeu Diputació de València, que arranca al Genovés i Piles.

Al recinte de la Costera s’enfrontaran l’equip de Barxeta de Moltó, Canari i José i el representatiu d’Ontinyent amb Iván, Lorja i Néstor.

Per noms, el trio que lidera Moltó hauria d’arribar ben lluny en la competició. No en va, el rest és un dels grans referents i Canari un dels mitgers més determinants. I José, encara que està en procés de consolidació, ja deixat ben clar que sap jugar amb les figures i que la seua aportació és oportuna i adequada.

La formació d’Ontinyent és una aposta arriscada, encara que merescuda. Iván i Lorja apareixen en la Lliga en condició de figures, sense un Moltó o Tonet IV cobrint-los les esquenes, com solia ser habitual en els dos joves pilotaris. Este privilegi i alhora responsabilitat se l’han guanyat en la passada campanya amb les seues magnífiques actuacions. Davant, Néstor és un clàssic i un valor segur.

Pel que fa a la partida de Piles, l’equip de Xeraco de Vicent, Raúl i Murcianet s’enfrontarà al d’Oliva, amb Ian, Brisca i Momparler com a substitut de Marc, que ha estat baixa per la COVID-19.

En el trio enumerat en primer lloc està clar que Vicent és el líder, ja que el de Xeraco ha estat en el curs passat un dels millors de la modalitat. Atenció a Raúl, que en la segona meitat de l’any també va destacar molt com a mitger i a les ganes de Murcianet de fer coses importants en l’elit.En la formació d’Oliva, Ian i Brisca han de compartir protagonisme per la seua condició de pesos pesants. Encara que de qualitat totalment contrastada, els dos van signar un any amb alts i baixos. Ara tenen l’oportunitat de reivindicar-se.

Montaner, baixa per COVID-19

La primera jornada es completarà demà a Bellreguard. A un costat formaran Vercher, Sanchis i Ricardet, que representen a Xàbia. I enfront solament queda Tonet IV com a component original del trio del Genovés. I és que a la coneguda baixa de Rafa per lesió i la seua substitució per Ibiza cal afegir ara la de Montaner, que ahir va donar positiu per Covid. Badenes jugarà en el seu lloc. També demà es jugaran les primeres partides de la Lliga d’escala i corda als trinquets de Pelayo i Pedreguer.

LA PISSARRA

Divendres 8 de gener | 18.30 h

Trinquet del Genovés

- Moltó, Canari i José

- Iván, Lorja i Néstor

Divendres 8 de gener | 18.30 h

Trinquet de Piles

- Vicent, Raúl i Murcianet

- Ian, Brisca i Momparler

Divendres 8 de gener | 18.30 h

Trinquet de Vilamarxant

- Puchol II i Jesús

- José Salvador, Nacho i Álvaro Gimeno

Divendres 8 de gener | 18.30 h

Trinquet de Sueca

- Héctor i Santi

- Julio Palau i Guillermo