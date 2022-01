Si ahir es va anunciar la primera baixa en la Lliga CaixaBank d’escala i corda, on Giner no podrà debutar en la jornada inaugural perquè ha donat positiu per COVID-19, ara és en la competició germana de raspall on apareixen les primeres absències, a més per partida doble: Marc i Rafa.

Marc tampoc podrà ser de la partida a causa de la COVID-19. L’organització no ha precisat quan es va contagiar el pilotari d’Alcàntera de Xúquer, que com a mínim es perdrà l’estrena del seu equip programada demà al trinquet de Piles, Momparler serà el nou company de Ian i Brisca en la formació que representa a localitat d’Oliva. La següent partida d’este conjunt tindrà lloc el dia 14, amb la qual cosa podria ser que Marc no arribe a temps segons els terminis que marquen els protocols. Per tant, el jove punter, que ja havia participat en alguna partida de la Lliga com a substitut, haurà d’esperar per a estrenar-se com a titular. Trencament El cas de Rafa és més complicat. El de Gavarda es va fer mal el passat dilluns disputant una partida del dia a dia al trinquet de Xeraco i les primeres proves apunten a un trencament fibril·lar amb una estimació d’entre sis i huit setmanes de recuperació. Rafa s’ha de sotmetre ara a una ecografia per a conéixer l’abast exacte de la lesió. Però, en el cas de confirmar-se la durada, molt probablement haurà de cedir el seu lloc a un altre company i esperar fins a la pròxima temporada per a debutar en la màxima competició per equips. Ibiza ha estat el pilotari escollit per la Fundació per a substituir a Rafa, bé com a definitiu component de l’equip que completen Montaner i Tonet IV o de manera eventual. LA PISSARRA Divendres 7 de gener | 18.30 h Trinquet de Piles - Vicent, Raúl i Murcianet - Ian, Brisca i Momparler Divendres 7 de gener | 18.30 h Trinquet de Vilamarxant - Puchol II i Jesús - Marc i Nacho