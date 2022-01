La Lliga CaixaBank es trasllada hui fins al trinquet de la Pobla de Vallbona per a tancar la primera jornada de la fase regular amb l’enfrontament entre els equips que lideren Puchol II i Marc, dos dels pilotaris que més i millor van rendir en el curs passat i dels que s’espera que arriben molt lluny en esta competició.

Al campió individual, que torna a defensar l’escut de la Pobla de Vallbona, li han tocat en sort Santi i Carlos com a companys. Marc, que representa al seu poble, Montserrat, tindrà davant a Jesús i Guillermo.

La teoria diu que en l’equip local, Puchol II marcarà el ritme i els moments. I és que el de Vinalesa juga i fa jugar en la seua condició de líder indiscutible. Amb la rapidesa de Santi i la solvència de Carlos, el trio pinta prou bé.

Enfront, la pegada de Marc permetrà que Jesús i Guillermo tinguen moltes oportunitats de fer el quinze i ambdós són grans especialistes en esta faceta. Si s’acoblen les línies, este també és un equip amb potencial i recursos.

Raspall

La Lliga de raspall també té hui partida, en el seu cas al trinquet de Xeraco on Iván, Lorja i Néstor jugaran contra Ian, Brisca i Momparler.

Els dos trios han debutat amb derrota en el campionat tot i que van deixar una bona impressió. Millor va ser la de Ian i els seus companys, encara que els va costar arrancar i finalment van caure 30-25. La terna encapçalada per Iván va començar molt bé per a després apagar-se i perdre per 30-10.

LA PISSARRA

Dilluns 10 de gener | 18.30 h

Trinquet de la Pobla de Vallbona

- Puchol II, Santi i Carlos

- Marc, Jesús i Guillermo

Dilluns 10 de gener | 18.30 h

Trinquet de Xeraco

- Iván, Lorja i Néstor

- Ian, Brisca i Momparler

Divendres 14 de gener | 18.30 h

Trinquet de Vila-real · ProximiaTV

- Marc, Jesús i Guillermo

- Pere Roc II, Félix i Conillet

Divendres 14 de gener | 18.30 h

Trinquet del Genovés

- Montaner, Tonet IV i Ibiza

- Ian, Brisca i Marc