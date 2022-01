La XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda va obrir foc ahir a Pedreguer i Pelayo amb les formacions de Vila-real (Soro III, Javi i Hilari) i de Pedreguer-masymas (Francés, Tomàs II i Héctor) com a triomfadores. Els castellonencs van véncer (60-35) a la catedral a Dénia (Pere Roc II, Félix i Conillet), mentre que els de la Marina Alta van guanyar (60-55) a Almussafes (De la Vega, Pere i Bueno) al trinquet alacantí.

Soro III i companyia van encarar la victòria gràcies a cinc jocs consecutius a l’inici del duel. Els deniers havien estrenat el lluminós, però Javi va exhibir-se per escapar-se (40-20). Una actuació a la qual es va sumar després Hilari i que va complicar la vida del conjunt denier. Tot i que van refer-se, la lluita dels ahir rojos no es va traduir en més jocs per la seguretat blava establerta per la diferència a l’electrònic.

Així mateix, Francés va aprofitar la seua convocatòria per la baixa de Giner per a reivindicar-se. Els tres jugadors de l’equip de Pedreguer van completar una gran actuació per traure avantatge d’inici (40-20). De la Vega s’ha trobat a soles, encara que va ser capaç d’igualar el marcador en dues ocasions, a 40 i 55, ja que els alacantins es van tornar a escapar i tancant el duel al rest.

Estos marcadors deixen als vila-realencs com a líders del tauler pel coeficient més gran positiu de tantejos. El segon lloc és per als pedreguers amb les mateixes dues unitats que els capdavanters, mentre que els almussafencs queden tercers amb un punt.

Raspall

El Genovés (Badenes, Tonet IV i Ibiza) va aconseguir la victòria en la partida que va tancar la primera jornada de la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València. Els genovesins van superar a Xàbia (Vercher, Sanchis i Ricardet) per 30-10. Amb este resultat, els de la Costera igualen amb Barxeta (Moltó, Canari i José) al capdavant de la classificació amb dues unitats. Per la seua part, els xabiencs i Ontinyent (Iván, Lorja i Néstor) tanquen el tauler sense puntuació.

Respecte a la partida, l’equip de Vercher va guanyar la reballada i va deixar escapar un val i net que els va perjudicar moralment en la resta del duel. Amb dos jocs per davant, El Genovés va controlar el marcador amb un Badenes excels, en el qual va ser una autèntica batalla de rests.