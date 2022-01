La XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda es trasllada hui fins a Vila-real per a encetar la segona jornada amb la partida que enfrontarà a l’equip de Montserrat de Marc, Jesús i Guillermo contra el de Dénia amb Pere Roc II, Félix i Conillet. El duel serà retransmés en directe a les 18.30 hores per la plataforma ProximiaTV.

Ambdós equips van debutar amb derrota, a més folgada, amb la qual cosa es van quedar sense puntuar i són els únics que no han estrenat el seu caseller juntament amb Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno, que en la primera jornada van descansar.

La imatge oferida va estar lluny del que s’espera de dos trios amb figures contrastades. Al de Marc li van condemnar els errors no forçats i al de Pere Roc II li va faltar punteria.

Raspall

La XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València, també té hui partida. Serà al trinquet del Genovés on la formació local de Montaner, Tonet IV i Ibiza s’enfrontarà a la d’Oliva amb Ian, Brisca i Marc.

Els dos equips han començat el torneig rendint a gran nivell, però amb substituts per les baixes de Montaner i Marc per la Covid. Hui, per tant, és un nou debut.

LA PISSARRA

Divendres 14 de gener | 18.30 h

Trinquet de Piles

- Salelles II i Néstor

- Badenes i Murcianet

Divendres 14 de gener | 18.30 h

Trinquet de Sueca

- Diego i Hilari

- Mario i Monrabal II

Divendres 14 de gener | 18.30 h

Trinquet de Vilamarxant

- Soro III i Salva

- Francés i Héctor

Día 00 de mes | 00:00

Trinquet

- Montaner, Tonet IV i Ibiza

- Ian, Brisca i Marc