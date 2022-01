Dissabte comença una nova jornada del Campionat Autonòmic AON d’escala i corda, amb tres partides previstes perquè entre setmana es va avançar el duel entre Alfara de la Baronia i Algímia, amb victòria dels primers per 60 a 40.

Al grup A, duel de líders. Traverauto Riba-roja rep el dissabte a les 16:45h a Les Alcusses Moixent. Els dos equips arriben a este duel després de vèncer la setmana passada. L’altre duel de la jornada, per tant, enfronta a dos equips ja amb necessitats: Amics de la Ribera i Delifret-Magber Petrer necessiten els punts per no perdre el tren. Este duel serà dissabte a les 17:30h a Guadassuar.

En el grup B, la partida entre Alfara de la Baronia i Algímia es va avançar entre setmana i va finalitzar amb victòria dels primers per 60 a 40. El segon duel del grup enfrontarà al tio Pena de Massamagrell a Massamagrell A contra Industa Moncada, el diumenge a les 11:00h.

CLASSIFICACIÓ

Grup A

1º Les Alcusses Moixent 3

2º Traverauto Riba-roja 3

3º Delifret-Magber Petrer 0

4º CPV Amics de la Ribera 0

Grup B

1º CPV Algímia d'Alfara 3

2º CPV Alfara de la Baronia 3 (-1)

3º Massamagrell 0

4º Industa Moncada 0 (-1)