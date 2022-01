La XXXI Lliga CaixaBank avança amb la primera ronda amb un líder consolidat. L’equip representatiu de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Santi i Carlos) marxa al capdavant de la classificació d’una manera destacada gràcies a sumar dos triomfs en dues jornades disputades. Ahir, Puchol II i companyia van véncer a Almussafes (De la Vega, Pere i Bueno) amb un resultat de 60-40 que signifiquen dos punts més.

Si una cosa està marcant a esta competició, és la igualtat en els marcadors. El perill de quedar eliminat en la primera volta, obliga a tots els trios a donar el màxim de si mateixos i això es tradueix en poc avantatge en els coeficients de tantejos. No és així per als poblans, ja que en les dues dates disputades amb vençut amb folgança i encaren la resta de partides de la jornada amb la tranquil•litat de saber que no seran superats. Puchol II, Santi i Carlos són primers amb quatre unitats, mentre que els almussafencs queden cinquens amb la unitat aconseguida en l’estrena.

Si hi ha algun equip que podria igualar amb el trio de Puchol, este és Pedreguer-masymas (Giner, Tomàs II i Héctor). En la jornada inicial, els alacantins van guanyar al combinat de De la Vega per 60-55 i només una partida perfecta els permetria tindre els mateixos números que els poblans.

Raspall

La formació de Xàbia va aconseguir ahir la primera victòria a la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València. Vercher, Sanchis i Ricardet van desfer-se de l’equip representatiu de Barxeta (Moltó, Roberto i José) gràcies al 30 per 10 que van situar al lluminós del trinquet de La Llosa de Ranes.

Amb estos dos punts, els xabiencs igualen en tot amb els de la Costera, encara que queden per davant al tauler, quart lloc, en tindre guanyat l’enfrontament directe entre ambdós equips.