El fet d’haver configurat set equips en cadascuna de les lligues CaixaBank implica que una formació descanse cada jornada. Així les coses, no ha sigut fins a la segona jornada quan han debutat i s’han deixat veure tots els participants. Encara és prompte per a aventurar-se a assenyalar favorits, però de l’estrena sí que es pot apuntar que ha estat més que satisfactòria en la majoria dels casos.

Molts equips han començat sense algun dels seus titulars. Les lesions, les molèsties físiques i sobretot els positius per la COVID-19, han deixat fora a un bon nombre de pilotaris de l’estrena. És per això que els reserves mereixen un esment especial en este tram inicial de la Lliga per la seua aportació.

En la modalitat per dalt corda, tots els equips han aconseguit punts en una o les dues partides que han disputat i solament un trio ha assolit el ple en les seues dues aparicions, el de Puchol II, Santi i Carlos.

En raspall, els invictes en són dos: Vicent, Raúl i Murcianet així com Montaner, Tonet IV i Ibiza. I solament Marrahí, Seve i Bossio mantenen el zero en el seu caseller, encara que amb una sola partida disputada i sense el rest de Castelló. I la culpa de la derrota no va ser del substitut, Badenes, que va ser el més destacat en el global de la discreta actuació del trio. .

LA PISSARRA

Dimarts 18 de gener | 18.30 h

Trinquet d’Oliva

- Moltó i Lorja

- Ian i Canari

Dimecres 19 de gener | 17.00 h

Trinquet de Guadassuar

- Iván i Murcianet

- Vicent i Raúl

Dimecres 19 de gener | 18.30 h

Trinquet de Guadassuar

- De la Vega, Pere i Bueno

- Marc, Jesús i Guillermo

Dijous 20 de gener | 18.00 h

Trinquet Pelayo de València

- Pere Roc II i Félix

- Giner i Héctor