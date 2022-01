La I Copa President de la Diputació de València de raspall d'Elit femenina celebrà les primeres dos partides este cap de setmana. Divendres a Piles i diumenge a Bellreguard, la competició ja ha vist debutar a tres dels quatre equips. El conjunt d'Ana, Anabel i Mireia ja ha jugat dos partides, per una dels equips d'Aida, Amparo (substituida per Joana) i Fanni, d'una banda, i d'Irene, Mar i Natalia (rellevada per Marta). L'equip de Victoria, Myriam i Marina encara no s'ha estrenat; ho farà divendres al Trinquet Eusebio de Sueca.

La Copa va donar el tret d'eixida divendres al Trinquet Císcar de Piles, amb la partida d'Ana, Anabel i Mireia (de roig) contra Irene, Mar i Marta (de blau). El duel va estar prou igualat, tot i el resultat final de 10-25. Les blaves, primeres en ocupar el dau, guanyaren el seu joc, com van fer a continuació les roges. El cicle es repetí durant els següents tres jocs i el marcador reflectí 10-15 blaves. Va ser a partir d'eixe moment quan es trencà la partida. Mar va agafar-li el punt a la llotgeta i la galeria del dau i va fer quinzes claus per al seu equip. Amb Irene molt segura al rest i Marta més assentada a la punta, el trio blau aconseguí trencar el traure de les roges. Ana, Anabel i Mireia, sense l'encert i la sort necessàries, no pogueren reaccionar i, amb les blaves altra vegada al dau, la partida es va resoldre amb el 10-25 definitiu. Diumenge, al Trinquet El Zurdo de Bellreguard, tornaren a jugar Ana, Anabel i Mireia, en aquest cas de blau, contra Aida, Joana i Fanni, de roig i primeres propietàries del dau. La partida començà amb clar domini d'aquestes, que guanyaren el seu joc i trencaren la treta de les blaves. Amb la seguretat i la potència d'Aida al rest, Joana i Fanni s'encarregaren de rematar els quinzes i assegurar els jocs per al seu equip. Amb 20-0 i quasi tot perdut, les blaves donaren símptomes de reacció i trencaren des del rest. Les roges alçaren un punt el peu i Ana, des del rest, Anabel a pilota parada, i Mireia a la punta aconseguiren també embutxacar-se el següent lloc i ficar el 20-10 a l'electrònic. Al següent joc, novament al rest, fins i tot disposaren d'un val per a trencar i establir el 20-15, però se'ls va escapar la oportunitat i la partida caigué del costat d'Aida, Joana i Fanni.