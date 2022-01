Quan es va descobrir el nou format de les lligues professionals, hi havia dubtes de com afectaria la reducció del nombre d’equips, però el rendiment de totes les formacions està sent excels pel perill que hi ha. Tant és així que no queda cap trio sense puntuar. La victòria d’ahir del conjunt representatiu de Castelló (Marrahí, Seve i Bossio) sobre Xàbia (Vercher, Sanchis i Ricardet), per 30-25, suposa que siga l’últim trio en estrenar el caseller de puntuació en la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València.

Tot té una explicació. La composició de combinats imparells provoca un desajust en el calendari que es resoldrà en la segona volta. I és que l’equip que quede últim a la finalització de la primera ronda, quedarà eliminat. Una amenaça que es tradueix en partides vives com la que es va veure ahir al trinquet de Xàbia. Això no obstant, Castelló no abandona el fanalet roig al tauler. Els de la Ribera Alta queden amb dues unitats per darrere de la resta. Per la seua part, Vercher i companyia sumen una unitat per quedar-se en la cinquena plaça amb tres punts. Escala i corda L’equip de Dénia (Pere Roc II, Félix i Conillet) va obtenir la primera victòria a la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda ahir al trinquet de Benissa. Pere Roc II i companyia van véncer a Pedreguer-masymas (Giner, Tomàs II i Héctor) amb un resultat de 60-35 que els permet superar en el tauler als seus rivals a la classificació. Els deniers queden cinquens amb tres unitats per davant dels pedreguers, amb dues.