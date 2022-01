Al trinquet de Piles es van congregar dos números uns per al començament de la tercera jornada de la Lliga CaixaBank de raspall - Trofeu Diputació de València: l’actual, Tonet IV, i el seu predecessor, Moltó. I en veritat, ambdós van liderar als seus respectius equips, amb victòria en este cas per al de Barxeta per un ajustat 30-20, que implica que també sumen els derrotats.

Moltó, Canari i José van guanyar la reballada i van triar començar al dau, des d’on es van fer tots els jocs fins que el marcador va reflectir 15-20 favorable als després vencedors. Tot i l’equilibri, la formació representativa de Barxeta va sumar amb més solvència. Al dau, Moltó era decisiu amb un treta poderosa i José un estilet acabant les pilotes que es quedaven soltes. Al rest, al contrari, Canari tenia més protagonisme per la seua infinita capacitat per a parar-ho tot. En l’equip del Genovés, Tonet IV acaparava el joc mentre que Montaner i Ibiza esperaven la seua oportunitat encara que el rest d’Almiserà també va tindre la quota de protagonisme pròpia de qui executa el traure. A continuació va canviar la dinàmica i la resta de parcials van caure des del rest. En la terna vencedora, Moltó va continuar sent la referència, ara amb raspades i jugant d’aire o de rebot encara que perfectament secundat pels seus companys. Enfront, Montaner, Tonet IV i Ibiza també van pegar de valent, en este cas amb més repartiment de les competències que abans i a punt van estar els del Genovés de tombar el val del joc definitiu, però la rematada d’Ibiza va anar a l’escala i Moltó va acabar amb la pilota parada.