Bon dia per a les lligues i sobretot per als espectadors que es van congregar als trinquets de Pelayo i Bellreguard, on les dues partides es van decidir en el cara o creu del 55 i 25 iguals.

Al recinte de la capital i pel que respecta a la competició de la Lliga CaixaBank d'escala i corda, Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno es van imposar a Soro III, Javi i Hilari.

La partida va transcórrer tan igualada com diu el marcador. Tant és així que Soro III i els seus companys van tindre quatre vegades val per a acabar, però va ser el trio de Genovés II qui va ficar el 60 en el marcador en la segona oportunitat de val.

Els dos equips van jugar perfectament compenetrats i cada línia va fer el seu treball amb eficàcia i criteri. Especialment cridaners van ser els duels entre escaleters i mitgers, així com aplaudits.

Nacho i Javi van tindre més incidència en el joc perquè a més de defensar bona cosa van agafar la responsabilitat de fer el quinze, a més dominant la pilota per a ficar-la en el lloc més adequat.

Darrere, l’aportació de Genovés II i Soro III va ser la de jugar pilotes impossibles per a salvar als seus equips encara que també van tindre molta presència en atac, el primer amagant pilotes i l’altre afusellant-les. Pel que fa als punters, la puntuació també ha de ser molt alta encara que per moments es van mostrar un poc irregulars, però s’ha d’entendre que entrar en joc prop de la corda és molt complicat quan la pilota arriba de mans de quatre grans coms els que hi havia fent autèntics recitals.

Raspall

Al trinquet de Bellreguard i en la modalitat de raspall, el triomf va correspondre a Iván, Lorja i Néstor davant Vicent, Raúl i Murcianet, ara per 30-25.

Esta va ser més una partida d’impactes, de pegar, de treballar-se els quinzes i de sofrir. Menys tècnica, però també mereixedora d’una bona crítica.

I emocionant, perquè si bé hi hagué un moment en el qual va semblar que la victòria es posava de cara per a Vicent, Raúl i Murcianet, quan van trencar des del rest per a situar el 20-10 en el marcador, Iván, Lorja i Néstor van ser capaços d’igualar a 20 i a 25, per a després acabar al rest.

LA PISSARRA

Dilluns 24 de gener | 18.30 h

Trinquet de Xeraco

- Vicent i Canari

- Ximo, Murcianet i Bossio

Dilluns 24 de gener | 18.30 h

Trinquet de la Pobla de Vallbona

- Marc i Santi

- Genovés II, Salva i Monrabal II