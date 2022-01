L’equip representatiu d’Oliva (Ian, Brisca i Marc) va pegar un colp damunt la taula de la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València. Ian i companyia van aconseguir dos punts claus després de superar a la formació de Castelló (Marrahí, Seve i Bossio). El lluminós del trinquet de Guadassuar va acabar amb 30 per 5 en favor dels olivers. Un resultat important per als vencedors i que crea més urgències per als de la Ribera Alta.

I és que els de la Safor fan un pas endavant a la classificació. Ian, Brisca i Marc pugen al segon lloc amb un total de sis unitats. Amb quatre partides disputades, inclosa la d’ahir, i tenint en compte l’eliminació d’un combinat a la conclusió de la primera volta, les dues unitats abastides a Guadassuar són or per als olivers. En canvi, els castellonencs queden en el fanalet roig amb dues unitats, encara que en este cas amb una jornada menys. El trio de Marrahí va ser el primer a anotar-se un tanteig. Després de perdre la reballada, Castelló va sumar des del rest amb Seve fent-se gran en les dues mans. En acabar el joc, Brisca va tornar-li en la mateixa moneda per a igualar a 5. A partir d’ací, Oliva va treballar-se més cada quinze, avançant metres i tancant jocs, mentre Castelló va anar apagant-se, tot i lluitar. LA PISSARRA Dijous 27 de gener | 18:30 Trinquet de Bellreguard - Favarero i Marc - Ramón i Sergi Dijous 27 de gener | 16:30 Trinquet de Pelayo - Paternet, Óscar i Pau - Safari, Carlos i Marc B. Dijous 27 de gener | 18:00 Trinquet de Pelayo - Julio Palau i Héctor - Lostado i Álvaro Gimeno Divendres 28 de gener | 18:30 Trinquet de Vilamarxant - De la Vega, Pere i Bueno - Soro III, Javi i Hilari