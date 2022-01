El trio d’Almussafes obri la quarta jornada de la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda, encara que no ho farà amb l’alineació titular. De la Vega deixa pas a José Salvador després que no s’haja recuperat de la lesió al turmell que va patir en l’última data, segons va anunciar ahir la Fundació per la Pilota. El de Quart de les Valls acompanyarà a Pere i Bueno en l’enfrontament davant Vila-real (Soro III, Javi i Hilari) que tindrà lloc hui (18.30 hores, Proximia TV) al trinquet de Vilamarxant.

Una substitució que podria canviar la dinàmica dels almussafencs. Amb tres derrotes collides, els de la Ribera Baixa són l’únic equip que no coneix la victòria. Uns números que els deixa en l’última posició a la classificació. Això no significa que no hagen competit, ja que els dos punts que atresoren és el resultat de dues partides on els riberencs arribaren als 50 tantejos. L’únic duel on no va passar va ser quan De la Vega es va lesionar amb un esquinç lleu contra Montserrat En l’altre costat estaran Soro III, Javi i Hilari. Els vila-realencs van estrenar-se amb una victòria davant Dénia, després van descansar i en l’última jornada van caure (60-55) contra Benidorm, encara que van sumar una unitat. Raspall La classificació de la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València està molt ajustada i això es reflecteix en el duel que se celebrarà hui (18.30 hores) a Sueca. Xeraco (Vicent, Raúl i Murcianet) i Barxeta (Moltó, Canari i José) es batran després d’obtenir els mateixos resultats, dues victòries i una derrota. La diferència radica en el fet que els de la Safor marxen per davant, tercers, amb una unitat més perquè en la seua derrota va arribar als 20 tantejos. Un ensopec (30-25) que es va donar en l’última data davant Ontinyent. Així mateix, els barxetans apleguen amb la moral alta després de ser el primer trio a guanyar (30-20) al Genovés.