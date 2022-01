Acabada la primera volta de la I Copa President de la Diputació de València de Raspall d'Elit Femenina, l'equip format per Aida, Amparo i Fanni s'ha mostrat com el més sòlid i més resistent davant les adversitats. Tot i no haver pogut jugar amb l'equip titular més que una partida, el grup ha sumat els 9 punts possibles i lidera la classificació amb quasi el doble de punts que el seu perseguidor, el conjunt de Victoria, Myriam i Marina que, després de perdre a la seua estrena, ha enllaçat dos triomfs seguits i totalitza 5 punts.

La partida de divendres a Piles enfrontà a l'equip de Victoria davant el trio d'Ana, Anabel i Mireia. Tot i guanyar la reballà l'equip d'Ana, la situació es posà ràpidament costera cap amunt, ja que Victoria, Myriam i Marina trencaren des del rest i es feren amb el primer joc, que van revalidar assegurant-se el següent des del dau. No contentes amb això, tornaren a fer-se fortes al rest i s'apuntaren el tercer joc per a establir un 15 per cap al marcador que encaminava a les blaves a un triomf exprés.

Les roges havien de reaccionar, i ho van fer de la millor manera. L'equip d'Ana tirà tota la carn a la graella i, aprofitant que les seues rivals alçaren una mica el peu, van trencar la treta blava. Novament al dau, Ana, Anabel i Mireia s'adjudicaren per fi la seua treta i s'aproparen a l'electrònic amb un incert 10-15. Però l'equip de Victoria tornà al dau amb la lliçó apresa i no va perdonar: 10-20 per a les blaves. Tot i que les roges sumaren el següent joc des de la treta, Victoria, Myriam i Marina es mostraren sòlides i s'apuntaren un nou joc per al 15-25 definitiu, deixant a les seues rivals encara sense puntuar.

Trinquet El Zurdo de Bellreguard

Ahir diumenge, Aida-Amparo-Fanni, d'una banda, i Irene-Mar-Natalia, d'altra, oferiren al Trinquet El Zurdo de Bellreguard una partida molt igualada i d'una hora de duració que va acabar amb el mateix resultat, 25-15, en aquest cas per a les roges. La reballà va ser, no obstant, per a les blaves, que s'apuntaren el primer joc, igualat pel trio d'Aida quan aquesta va ocupar el dau. El tercer joc va resultar clau per a la partida ja que, amb Irene a la treta, les roges trencaren des del rest i es van col·locar per davant a l'electrònic, avantatge que ampliaren quan recuperaren el traure.

Amb 15-5, l'equip blau no podia fer més concessions, i es van assegurar el joc des del dau per a retallar diferències. Començà una fase de jocs llargs i molt disputats, en la qual els dos equips tractaren de trencar la treta del contrari i no perdre la pròpia. Tant roges com blaves s'apuntaren els jocs alternativamente i, amb 15 per 20 i les roges al dau, Aida, Amparo i Fanni, que per fi jugaven juntes després de les absències d'Amparo (substituida per Joana) i Fanni (coberta per Erika) a les dos primeres jornades, s'embutxacaren el triomf i el 9 de 9 a la classificació.

La Copa President de la Diputació encetarà la segona volta este mateix dimarts al Trinquet d'Oliva amb la partida entre els equips d'Ana-Anabel-Mireia i Irene-Mar-Natalia. La quarta jornada es completarà amb el duel entre Victoria-Myriam-Marina i Aida-Amparo-Fanni el següent dimarts, dia 8, també a Oliva, ja què el cap de setmana no hi haurà partides.

3ª JORNADA:

Divendres, Trinquet Císcar de Piles:

Ana, Anabel i Mireia 15

Victoria, Myriam i Marina 25

Diumenge, Trinquet El Zurdo de Bellreguard:

Aida, Amparo i Fanni 25

Irene, Mar i Natalia 15

CLASSIFICACIÓ

1º Aida, Amparo i Fanni 9 pts

2º Victoria, Myriam i Marina 5 pts

3º Irene, Mar i Natalia 4 pts

4º Ana, Anabel i Mireia 0 pts