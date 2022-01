El final de la primera volta s’apropa i això significa que dues de les formacions, una per modalitat, que estan competint a les lligues professionals diran adeu a les actuals edicions en quedar eliminades. Este càstig serà per al combinat que acabe la ronda en el fanalet roig. Mentrestant, hi ha un trio que ja no tenen el mal son d’acomiadar-se abans d’hora. El primer i únic equip en aconseguir-ho és el representatiu d’Oliva a la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València. Ian, Brisca i Marc van obtenir este premi en véncer ahir al conjunt de Xàbia (Vercher, Sanchis i Ricardet) amb un resultat de 30 per 20 al trinquet de La Llosa de Ranes.

Això es deu al fet que l’equip d’Ontinyent (Iván, Lorja i Néstor) no podria superar els vuit punts amb els quals els olivers encapçalen el tauler. Per la seua part, els xabiencs van sumar una unitat en arribar als 20 tantejos i queden cinquens amb quatre unitats. Escala i corda L’equip de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Santi i Carlos) va recuperar ahir el lideratge a la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda. Els de Camp de Túria van guanyar (60-40) al trio representatiu de Pedreguer-masymas (Giner, Tomàs II i Héctor) en el trinquet de la localitat de la Marina Alta. Puchol II i companyia marxen invictes amb sis punts de sis possibles, encara que contra els pedreguers van patir de valent. El conjunt de Giner va dominar el marcador fins a arribar als 40 tantejos. A partir d’ací, els poblans van començar a encadenar jocs fins a obtenir el triomf.