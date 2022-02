Molt bon ambient ahir al trinquet de Xeraco i no era per a ments, ja que la Lliga CaixaBank de raspall - Trofeu Diputació de València enfrontava a dos dels equips que més espectacle estan oferint i millors números atresoren fins a la data. Ambdós aspiraven a situar-se líders i finalment és el trio del Genovés de Montaner, Tonet IV i Ibiza el que puja fins a la primera posició en superar a la formació local de Vicent, Raúl i Murcianet per 30-10.

La partida va ser ràpida; es va resoldre en una hora encara que hi hagué intercanvis i lluita, però la pegada de tots els protagonistes i les característiques del trinquet van fer que els quinzes es decidiren de pressa. El marcador no fa justícia dels mèrtis dels dos conjunts. Van guanyar els millors, amb Tonet IV sent una altra vegada el més decisiu. Montaner va aportar prou des del traure i amb restades llargues que evitaven les línies capdavanteres rivals mentre que Ibiza va cobrir les esquenes del campió individual i l’escala. Joc Clau Els derrotats també van ratllar prou en línies generals, amb Vicent espentant des de la seua parcel·la i amb els seus companys trobant-se a l’espera d’entrar en joc per a defensar o carregar amb criteri. Però l’equip va abaixar un poc les seues prestacions i els del Genovés ho van aprofitar per a distanciar-se 20-5. Encara així hi hagué reacció i possibilitat d’apropar-se molt perquè Vicent, Raúl i Murcianet van tindre val-15 al rest per a ficar el marcador en 20-15 i passar al traure, on el pilotari de Xeraco és letal. Però van sumar els rivals i poc després es va acabar la partida. LA PISSARRA Dimarts 1 de febrer | 18.30 h Trinquet d’Oliva - Vercher i Néstor - Salelles II i Lorja Dimecres 2 de febrer | 17.00 h Trinquet de Guadassuar - Iván i Sanchis - Badenes i Marc Dimecres 2 de febrer | 18.30 h Trinquet de Guadassuar - De la Vega, Pere i Bueno - Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno Dijous 3 de febrer | 18.00 h Trinquet Pelayo de València - Francés i Efrén - Julio Palau i Conillet