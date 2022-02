Molt mal es presentava la situació a Guadassuar per al trio d’Almussafes, que necessitava guanyar per a arribar amb opcions a la darrera jornada de la primera fase de la Lliga CaixaBank d’escala i corda. I és que a la coneguda baixa per lesió del rest titular, De la Vega, es va afegir el dolent començament contra Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno. I per a més inri, Pere es va fer mal i va passar a la punta -i Bueno al mig- quan l’equip perdia 30-15.

Però va apareixer l’escaleter subtitut, Salva Palau, que amb un autèntic recital va dur al seu equip cap a la victòria. Jornada solidària També ahir es va conèixer que el trinquet de Pedreguer acollirà el dissabte dia 12 una jornada solidària per iniciativa de Supermercats Masymas. Francés i Tomàs II jugaran contra Giner i Pere i la recaptació es destinarà a Càritas Parroqual de la localitat alacantina. LA PISSARRA Dijous 3 de febrer | 18.00 h Trinquet Pelayo de València - Francés i Efrén - Julio Palau i Conillet Dijous 3 de febrer | 18.30 h Trinquet de Bellreguard - Punxa i Raúl - Ximo i Roberto Divendres 4 de febrer | 18.30 h Trinquet de Sueca - Marc, Jesús i Guillermo - Giner, Tomàs II i Héctor Divendres 4 de febrer | 18.30 h Trinquet de Vila-real - Puchol II, Santi i Carlos - Soro III, Javi i Hilari