Susana Serrano és la vicepresidenta de raspall femení de la Federació de Pilota Valenciana des de fa quatre anys. Quatre anys d’autèntic canvi. Mestra i directora del CEIP Los Pinos de Bicorp, la seua vicepresidència és de les que queden marcades perquè, si alguna cosa ha tingut un impuls extraordinari, ha sigut la pilota en les dones, i en concret el raspall.

Si tant es parla de dones i pilota. Alguna bona feina s’estarà fent.

I tant, com que la Federació és la que ha agafat el bou per les banyes en aquest tema. És la que està intentant donar-li estabilitat i millores al món femení i establint les bases del que ha de ser el món professional. Volem que les jugadores, quan arriben a ser professionals, tinguen un major benestar del que fins ara es pot obtindre.

Més enllà de les competicions elit que s’organitzen, el ben cert és que en quasi totes les competicions hi ha molta presència de dones, i especialment en raspall. Però, esteu satisfets?

Sí, però això són uns inicis, encara que el que s’ha fet és molt. Cada vegada hi ha més dones, més equips i més federades. El nombre de jugadores que hi ha és com per estar molt contents, però encara no hem arribat al que volem. Encara es parla de pilota femenina, i això ha de deixar de passar, tot és pilota. Hem d’arribar al punt en el qual es parle només de pilota i no haver d’especificar si és femenina.

Hi ha localitats o clubs amb molta més presència perquè hi ha més tradició, segurament. Què es pot fer per arribar més a aquelles dones que encara no s’acosten a la pilota en altres clubs?

En localitats en les que ha hagut tradició de sempre, de la modalitat que siga, les dones ja han començat a jugar. Jo crec que en tots els clubs on tradicionalment s’ha jugat a pilota, actualment hi ha dones o xiquetes que, si més no, entrenen. Segurament no totes competiran i estaran federades, però ja participen activament d’aquest esport, perquè en les escoles dels clubs hi ha xiquetes amb la mateixa normalitat que xiquets. M’atrevisc a dir que si algun club no té dones és perquè no té escola o no té tradició de pilota. El que sí que passa és que hi ha clubs que no tenen cap equip femení en les competicions oficials, perquè potser no tenen suficients xiques de nivell semblant com per a fer un equip. Però això, amb el temps, anirà passant. Actualment, el programa de Tecnificació permet que les xiques que juguen es puguen conèixer entre elles i relacionar-se, i tot això ajuda que el nombre d’equips vaja creixent. Avui dia, m’estranyaria que haguera alguna escola de pilota sense xiquetes.

El Va de Dona va nàixer amb la intenció de reivindicar l’espai de la dona en la pilota. Com ho valora hui?

Jo recorde el primer Va de Dona a Pelayo, que va ser una festa enorme, com ara, però era una cosa estranya. Era un esdeveniment estrany al que anaves a veure què passava, perquè no se sabia el que era ni el que anaves a trobar-te. Ara és una cosa que ja tots esperem, perquè és una festa però en la que cada vegada hi ha més gent. Cada vegada les dones i les xiques van menys a veure, i més a participar.

Quina és la massa social femenina ara mateix?

Estem parlant del voltant de 200 federades més o menys. L’any que es va fer la primera competició femenina van començar 10 o 20, i aquest número s’ha multiplicat per 10. En els últims campionats de raspall de clubs, el nombre d’equips femenins i masculins està prou equiparat, i fins i tot en una ocasió va haver-ne un equip femení més dels que hi havia d’homes.

Parlem de raspall, quina és la salut del raspall femení?

Molt bona, i si ens deixen que millore, encara es posarà més en forma.

De quines accions esteu més orgulloses?

Són moltes i de diversos àmbits. Jo estic molt contenta i orgullosa del fet d’obrir les portes de la competició a dones adultes que mai havien participat en competicions oficials. Per exemple, jo, encara que practicava esport, mai havia competit. Ara porte molts anys en competicions oficials, i són moltes les dones que em trobe de la meua edat que s’han atrevit a fer-ho també. Cada vegada som més les que hem perdut la vergonya i ens hem llançat a competir. Competir sense la voluntat d’arribar a cap lloc, simplement com una afició amb un important component lúdic. I si tenim aquesta oportunitat és perquè ens la dona la Federació. Ara mateix s’està jugant l’Individual de raspall amb categoria “veteranes”. El més fàcil haguera sigut oblidar-se d’aquest sector, i no ha sigut així, perquè està en marxa i en constant moviment. I també estic orgullosa de la tasca que està fent-se amb l’elit, intentant que les esportistes estiguen ben considerades, amb contractes justos i sense que hagen d’abandonar els seus clubs. Condicions molt millors que si hagueren agarrat la via habitual.

Hi ha base en raspall? Com es treballa?

Si parlem de categories d’adultes que no aspiren a guanyar-se la vida amb això, la Federació fa la tasca d’obrir lloc a tota la gent. Si és per les que aspiren a ser esportistes d’elit, la Federació està donant un important suport gràcies al programa de Tecnificació. Això obri la possibilitat que les millors jugadores puguen tindre un contracte i que també puguen jugar fora de València i d’Espanya, accedir a campionats europeus i mostrar la pilota al món. Pense que aquestes són coses que qualsevol desitjaria. I que les xiques que comencen puguen tindre la fita de voler formar part de la selecció, és un bon reclam. Però el més important són les escoles dels clubs, perquè són la base de veritat. D’ahí és d’on eixen i naixen les jugadores.

S’ha creat l’Elit Femenina de raspall. Com ho valora?

El que puc dir és que les xiques s’ho han pres molt seriosament, estan fent molt bon treball i podem estar molt més que satisfets de l’actitud que estan tenint. Compleixen, i molt. Si en aquests dos o tres mesos, on hem arribat no és el lloc al qual podríem haver-ho fet és per coses externes. Si ara fos tot normal, les xiques estarien jugant en els trinquets no només primeres partides, sinó la partida interessant, la central. Però hem aconseguit donar-li-les una visibilitat.

També s’anuncien primeres partides de dones.

Ara mateix en l’elit són una desena, no és un nombre molt elevat, però pot arribar a haver-ne més, per suposat. És el procés en el que estem. No som suficients, és cert, però estem en el camí.

Estem davant d’un canvi de xip de la nostra societat?

Sí, és probable, si més no, en l’àmbit de la pilota, sí. No sé fins a on influirà en la societat, però almenys sí que ha calat en pilota, tot i que no tot el món és capaç d’acceptar-lo.

I dins de la pilota, en què detecta eixe canvi de xip?

Mai s’havia imaginat ningú que una dona jugara en un trinquet partides en què es pagara entrada. Això era estranyíssim. Fins fa quatre dies no hi havia dones en el trinquet ni al públic. I ara resulta juguen i la gent paga per veure-les.

Està satisfeta amb el punt en què es troba el raspall femení?

Sí, en general, sí, però podria ser millor, com sempre. Aquesta àrea és una vicepresidència que no existia, i en aquest període que finalitza enguany és la primera vegada que existeix una vicepresidència de raspall femení. Quan vaig començar fa quasi quatre anys, en unes declaracions que vaig fer, vaig dir que considerava que ja era hora que s’haguera creat, que era molt necessària en els temps que corrien, i mira si feia falta! Els majors avanços s’han produït en aquesta àrea.