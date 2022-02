Un sol joc. Eixos eren els comptes de Pere Roc II, Félix i Conillet, representatius de Dénia, per a salvar-se de l’eliminació que es produirà a la conclusió de la primera volta de la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda. No van tardar molt i això que davant tenien al, fins ahir, únic equip invicte en la competició. Puchol II, Santi i Carlos, conjunt de La Pobla de Vallbona, arribaven al trinquet ‘El Rovellet’ amb la confiança pels núvols gràcies a les cinc victòries collides en cinc jornades, però es van topetar amb un equip valent que no va donar la partida per perduda i que va véncer per 60-55.

Pareixia que el trio de Puchol II encarrilava altre triomf després que encadenara cinc jocs seguits (25-45), però Conillet va activar als seus per a poc a poc retallar distàncies. Félix va començar a controlar el duel i Pere Roc II va poder soltar el braç, una vegada es va veure en la lluita. Amb els dos punts, els deniers es col•loquen segons amb set unitats, per les onze dels poblans, líders. Precisament, l’equip descartat en la primera volta es decidirà hui en La Pobla de Vallbona (18.30 hores). Montserrat (Marc, Jesús i Guillermo) es mesurarà amb Vila-real (Soro III, Javi i Hilari). Un duel del qual estarà pendent Almussafes (De la Vega, Pere i Bueno), ja que si els montserratins sumen un joc, condemnaria als almussafencs a la Lliga2. Raspall L’equip de Castelló (Salelles II, Seve i Bossio) és el trio que no continuarà en la segona volta de la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València, encara que això ja es coneixia. Ahir, Oliva va ser l’escenari on va concloure la primera volta amb una victòria (30-20) de Moltó, Canari i José, combinat de Barxeta, davant Ian, Brisca i Marc, conjunt local. Un resultat amb el qual els de la Costera arrabassen la tercera plaça als olivers, tot i igualar amb nou punts.