Últimes partides de la primera volta a les lligues professional, o cosa que és el mateix, molt en joc entre els contendents. L’equip de Xàbia (Vercher, Sanchis i Ricardet) va recuperar una posició en la classificació de la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València en véncer a Ontinyent (Iván, Lorja i Néstor) amb un resultat de 30 per 20 en una partida disputada al Genovés. Així mateix, ahir també es va jugar un duel de la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda on la formació de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Santi i Carlos) va demostrar perquè marxa invicte al capdavant del tauler. El trinquet de Vilamarxant va viure un nou triomf (60-45) dels poblans, en este cas davant Benidorm (Genovés II, Carlos i Álvaro Gimeno).

Els dos punts aconseguits pels xabiencs van fer que li furtara el lloc als ontinyentins i ara se situen cinquens, tot i igualar a sis unitats. Cal recordar que en la modalitat de raspall, ja està clar que Castelló (Salelles II, Seve i Bossio) està descartada per a la següent ronda. Per tant el duel al Genovés era intranscendent en esta lluita, però vital per apropar-se a posicions que donen accés a les ‘semis’.

En cas contrari, La Pobla es jugava continuar imbatut i ho va aconseguir per a encapçalar amb deu unitats, mentre els benidormers queden segons.