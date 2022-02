La pilota professional recupera a un dels mitgers més reconeguts de l’última dècada. Raúl Cervera torna als trinquets després d’un any i mig lesionat. El de Godelleta forma part del cartell del pròxim dilluns al trinquet de La Pobla de Vallbona. Raúl participarà per davant de Francés contra Mario i Javi.

Una partida que serà especial per al godelletà, ja que els terminis de recuperació es van allargar més del previst inicialment. Raúl va ser intervingut d’un lesió de SLAP (Superior Labrum Anterior to Posterior) -desinserció del làbrum superior de posterior cap a anterior incloent la inserció del tendó del bíceps en el làbrum superior- del muscle dret el mes de març de 2021. Això no obstant, les molèsties van aparèixer en el transcurs de la Lliga de 2020 i després de diverses aturades, la definitiva va ser a l’estiu de 2020 per a començar un tractament conservador que no va funcionar. Un període que per fi s’acabarà quan Raúl trepitje les lloses el pròxim dilluns al trinquet poblà.

Raspall

La segona volta de la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València arranca hui (17.00 hores) al trinquet de Guadassuar. Barxeta (Moltó, Canari i José) i Xàbia (Vercher, Sanchis i Ricardet) seran els encarregats d’obrir el calendari amb un duel de contrasts classificatoris. L’equip de Moltó marxa en la zona alta, tercer amb nou punts, mentre que Vercher i companyia es troben a l’aguait de llocs d’accés a semifinals, cinquens amb sis punts..