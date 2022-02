El lideratge de la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València compta amb un nou ocupant. Barxeta (Moltó, Canari i José) va furtar-li ahir el primer lloc al Genovés (Montaner, Tonet IV i Ibiza) després de véncer a Xàbia (Vercher, Sanchis i Ricardet) amb un resultat de 30 per 10 a Guadassuar. Un duel que va obrir la segona volta de la competició i que podia haver canviat si els xabiencs hagueren aprofitat les seues ocasions amb ‘val’.

Tot i la diferència en el marcador, l’equip de Vercher va lluitar de tu a tu amb els barxetans. Els quatre primers jocs es van repartir per a cada trio que eixia al dau, on el conjunt alacantí convertia els quinzes més fàcilment gràcies a la potent treta del rest de Piles, ben aprofitada per Ricardet a l’hora de rematar. La resta de jocs van ser rojos perquè van saber contrarestar les ofensives xabienques i tancar els quinzes definitius en favor seu, amb José inspirat.

Amb els dos punts, Barxeta es col•loca amb onze unitats, una per davant del Genovés. Per la seua part, Xàbia es queda amb els sis punts que tenia, però baixen al sisé lloc pel coeficient de tantejos.