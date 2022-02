Una nova competició s’obri pas en el calendari professional. La Fundació per la Pilota va anunciar ahir la configuració de la Lliga2 en raspall i escala i corda. Un torneig diferent on es dona cabuda a aquells jugadors que no han tingut cabuda en la Lliga CaixaBank, tot i estar a un bon nivell. A més és un espai on també caben les joves promeses que més han destacat en els últims mesos. Un total de cinc parelles participaran en cada modalitat.

En escala i corda comptarà amb els equips de Julio Palau i Pere, Francés i Bueno, De la Vega i Efrén, José Salvador i Monrabal II, i Salva Palau i Salva. Per la seua part, la de raspall està conformada per Salelles II i Bossio, Rafa i Seve, Marrahí i Seve, Marrahí i Sergi, Badenes i Momparler, i Ximo i Roberto. El format de la competició estarà constituït per a una fase regular on es batran totes les parelles entre elles en un total de 10 partides. A continuació hi haurà unes semifinals, amb anada i tornada, on es classificaran els quatre millors equips al tauler per a, finalment, decidir al campió en una partida única. La Lliga2 començarà el pròxim dimecres a Guadassuar, en raspall, i el pròxim divendres a Vilamarxant, en escala i corda. Prèvia La XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda arranca la segona volta amb l’enfrontament de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Santi i Carlos) i Montserrat (Marc, Jesús i Guillermo) hui al trinquet de Vilamarxant (18.30 hores, Proximia TV). Per la seua part, la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València viurà altre duel en El Genovés (18.30 hores) on els locals (Montaner, Tonet IV i Ibiza) es batran amb Oliva (Ian, Brisca i Marc). LA PISSARRA Divendres 18 de agost | 18:30 Trinquet Salvador Sagols de Vila-real - De la Vega i Salva - Francés i Conillet Divendres 18 de agost | 18:15 Trinquet Ciscar de Piles - Marrahí i Lorja - Iván i Néstor Divendres 18 de agost | 18:00 Trinquet Eusebio de Sueca - Pere Roc II i Bueno - Julio Palau i Héctor Divendres 18 de agost | 18:30 Trinquet de Vilamarxant · Proximia TV - Puchol II, Santi i Carlos - Marc, Jesús i Guillermo