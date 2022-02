La pilota és imprevisible i ahir es va tornar a demostrar. El trinquet ‘El Nel’ de Murla va viure la victòria del combinat de Pedreguer-masymas (Giner, Tomàs II i Héctor) sobre la terna de Dénia (Pere Roc II, Félix i Conillet) amb un resultat de 60 per 30. Un triomf que tenint en compte els resultats de la primera volta pot arribar a sorprendre, encara que vista la igualtat que hi ha a la classificació de la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda, no és tan estrany.

I és que els deniers venien de ser el primer equip a trencar la imbatibilitat de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Santi i Carlos), mentre que els pedreguers van accedir a la segona ronda de manera ajustada. Tot això va quedar en l’oblit ahir a Murla. Després d’acusar els efectes del coronavirus, Giner ha recuperat l’estat de forma i ahir es va exhibir perquè l’equip de Pere Roc II no poguera contrarestar les seues canonades. Una partida on Tomàs II i Héctor van aprofitar-se de la rapidesa i saviesa del trinquet murler. Tant és així, que Pedreguer va situar el 55 per 15 al lluminós. Dénia va retallar distàncies quan va llevar-se la pressió de damunt, encara que va reaccionar tard. Amb estos dos punts, el trio de Giner puja al tercer lloc amb vuit unitats i supera al de Pere Roc II, que queda cinqué amb set punts. Raspall La XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València continua hui al trinquet de Xeraco (18.30 hores). Les formacions representatives de Xàbia (Vercher, Sanchis i Ricardet) i d’Ontinyent (Iván, Lorja i Néstor) es veuran les cares en un duel de màxima urgència classificatòria. Ambdós conjunts comparteixen puntuació, amb sis unitats, encara que els ontinyentins marxen per davant al tauler. L’equip d’Iván és cinqué, mentre que el de Vercher és el cuer de la segona ronda. Els xabiencs es va emportar la partida que els va enfrontar en la primera volta (30-20), encara que Ontinyent compta amb un millor coeficient de tantejos per a situar-se per damunt.