La Lliga CaixaBank va completar dues partides amb el denominador comú del recital que van oferir els equips vencedors.

La competició en la modalitat de raspall va visitar el trinquet d’Oliva on la formació de Xeraco de Vicent, Raúl i Murcianet es va imposar a la de Barxeta amb Moltó, Canari i José per 30-5.

La diferència entre els dos trios va ser mot gran fins al 25-0 en el marcador. La formació de Xeraco ho feia tot bé. Començant per Vicent, amb la treta i llevant-li la pilota als punters rivals quan estava al rest; continuant amb Raúl, que sempre va jugar la pilota ben jugada, principalment per a aguantar les escomeses rivals o fer el quinze a la mínima oportunitat; i acabant amb Murcianet, que va estar senzillament genial en la definició.

Moltó, Canari i José no van trobar la manera de contrarestar el vendaval roig. Ho van intentar, però ni la contundència ni l’eficàcia va ser la mateixa fins al joc en el qual van estrenar el seu caseller.

Amb este resultat, els dos equips igualen a 11 punts en la classificació encara que el de Vicent passa a ser segon i el de Moltó tercer.

Màgia a pelayo

En la Lliga CaixaBank d’escala i corda, l’equip de Benidorm de Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno va superar al de Vila-real amb Soro III, Javi i Hilari per 60-35..

En este cas hi hagué més batalla. De fet, el trio derrotat va meréixer acabar amb un tanteig menys folgat, però el desenllaç va ser just per les prestacions dels rivals.

Genovés II va fer màgia, eixa que li permet amagar la pilota i dominar-la pràcticament a plaer. I davant, Nacho va jugar a tot, a defensar i a fer el quinze, amb gran efectivitat. La mateixa que va mostrar Álvaro Gimeno amb les seues canonades prop de la corda.

Amb este resultat, els guanyadors continuen segons i els derrotats cinquens.