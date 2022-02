La segona fase de la Lliga CaixaBank de raspall - Trofeu Diputació de València acaba de començar i ja han arribat les partides de necessitats. Ahir es van enfrontar els equips que igualaven a punts en la part baixa de la classificació, per als que la victòria suposava apropar-se un poc als llocs que donaran accés a les semifinals mentre que la derrota complica encara més la possibilitat de classificar-se. Finalment van ser Iván, Lorja i Néstor els quals van agafar aire en superar a Vercher, Sanchis i Ricardet per 30-10.

La partida va ser molt dauera fins al parcial de 20-15. Iván va començar traient i el seu equip va sumar tres dels quatre jocs nets i el quart també amb molta superioritat. El trio de Vercher també va dominar amb el traure, encara que no tant.

A continuació, val i 15 per al trio de Vercher per a igualar a 20, però el joc va ser per Iván i els seus companys des del rest, que després van tancar la victòria amb autoritat.

Hui a Oliva

La Lliga continua esta vesprada a Oliva on s’anuncia a Vicent, Raúl i Murcianet, que el dissabte van fer un recital davant Moltó, Canari i José en este mateix trinquet i hui aspiren a situar-se líders en solitari.

Enfront estaran Ian, Brisca i Marc, que en la jornada anterior van perdre, a més jugant prou per davall de les seues possibilitats. Hui poden recuperar les bones sensacions i consolidar-se en la quarta plaça propiciant un triple empat amb els equips de Vicent i Moltó.