Sent Seve un dels millors mitgers del raspall, necessàriament ha de destacar en la Lliga2, on ha arribat com a eliminat després de la primera fase de la Lliga CaixaBank. I no ha tardat gens el pilotari de Castelló a demostrar la seua vàlua perquè ahir, en la partida inaugural disputada a Guadassuar i amb Rafa com a company, va ser el gran artífex de la victòria davant Salelles II i Bossio, que van cedir per 25-15.

La solvència en les dues mans i la pegada van decantar l’estrena de la competició. També la seguretat de Rafa tornant pilotes, a qui els rivals van buscar constantment per a evitar el perill de Seve. Enfront, Salelles II també va deixar clar que pot ser un dels grans protagonistes del torneig amb les raspades a la galeria i la seua tècnica depurada. Bossio, un poc irregular, va destacar en la violència dels seus colps, que no sempre li van entrar en la mà. Però quan el del Genovés encerta, la feina és dels altres. La competició continuarà demà al trinquet del Genovés on Marrahí i Sergi s’enfrontaran a Badenes i Momparler. També demà comença a Vilamarxant la Lliga2 d’escala i corda: Francés i Bueno contra Julio Palau i Pere. LA PISSARRA Dijous 24 de febrer | 18.00 h Trinquet Pelayo de València - Soro III i Guillermo - Diego i Tomàs II Dijous 24 de febrer | 18.30 h Trinquet de Bellreguard - Ximo i Sanchis - Ramón i Murcianet Divendres 25 de febrer | 18.30 h Trinquet de Sueca - Giner i Salva - Salva Palau i Héctor Divendres 25 de febrer | 18.30 h Trinquet de Vila-real - Puchol II, Santi i Carlos - Pere Roc II, Félix i Conillet